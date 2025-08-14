Sodomfi anuncia regreso Amlar a Punta Cana en 2026

Presidente de Sodonfi, Dr. Francisco De la Rosa, junto a miembros del gremio, los doctores: Luz Pérez, Mariel Alberto, Francisco de la Rosa y Anabel Pinedo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Sociedad Dominicana de Fisitría (Sodonfi), Dr. Francisco De la Rosa, hizo la presentación oficial del Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación (Amlar) 2026 y la Agenda Académica 2025–2027.

"En 2012, Punta Cana se convirtió en el epicentro de todo lo que se mueve en rehabilitación en la región. En 2026, recibiremos nuevamente a los profesionales más prestigiosos de América Latina y a representantes de organizaciones afines, para vivir un encuentro inolvidable en todos los sentidos", expresó De la Rosa.

El Amlar 2026, considerado "la fiesta de la rehabilitación latina", estará dedicado al Dr. Arturo Saviñón y reunirá a expertos, investigadores y líderes del sector para compartir avances, experiencias y buenas prácticas que fortalezcan la atención integral de los pacientes en la región.

Promoción de vida saludable

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/whatsapp-image-2025-08-14-at-102619-am-1b9d608e.jpeg Dr. Francisco De la Rosa. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de las actividades previas, el gremio también celebrará la carrera "Activate RD. Muévete como quieras" , una iniciativa que busca incentivar:

La actividad física sin limitaciones.

Promover un estilo de vida saludable entre la población.

Con este anuncio, la Sodomfi promueve la educación continua, la integración regional y la promoción de la rehabilitación como pilar fundamental de la salud en América Latina.