Amadita Laboratorio Clínico realiza jornada educativa contra el dengue en cinco provincias de RD

Comunidades de varias provincias de la República Dominicana recibieron la jornada educativa contra el dengue organizada por Amadita Laboratorio Clínico. ( FUENTE EXTERNA )

Amadita Laboratorio Clínico llevó a cabo una importante jornada educativa sobre el dengue, el zika y la chikungunya en diferentes barrios de Santo Domingo, Santiago, La Romana, San Cristóbal y Haina, logrando impactar a más de 7,500 hogares.

Por séptimo año consecutivo, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Dengue, Amadita Laboratorio recorrió diversos barrios con el objetivo de concienciar a la población sobre la prevención de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Durante la jornada, se distribuyeron materiales educativos y se brindaron recomendaciones prácticas para eliminar criaderos de mosquitos y proteger la salud familiar.

Giancarlo Sanguinetti, CEO de Amadita Laboratorio Clínico, señaló que esta iniciativa responde al compromiso de la institución con la salud pública y el bienestar de las comunidades, aportando herramientas que contribuyan a reducir los casos de dengue en el país, especialmente durante la temporada de mayor incidencia.

"Estamos comprometidos con la educación y la prevención. La mejor manera de enfrentar enfermedades como el dengue es con información clara y acciones concretas en cada hogar", afirmó Sanguinetti.

Vectores del virus

El agua almacenada es la principal fuente para los vectores del virus. Sin embargo, muchas comunidades enfrentan escasez de agua, lo que lleva a los residentes a almacenarla en tanques y otros recipientes. Esta situación motivó la realización de jornadas educativas que incluyeron la entrega de tapas funcionales para cubrir dichos tanques.

Entre las recomendaciones para la prevención se encuentran: aplicar cloro en el borde de los contenedores, agregar gotas de cloro para desinfectar el agua almacenada, cambiar frecuentemente el agua de los animales, vaciar objetos que puedan acumular agua de lluvia y mantener limpios techos y canaletas para evitar el estancamiento de agua.

Durante la jornada, el equipo de Amadita Laboratorio Clínico entregó kits de prevención que contenían tapas impermeables para recipientes de agua, sachets de cloro Cielo Azul y una guía informativa para reconocer y evitar la propagación del dengue, zika y chikungunya.

Esta actividad se enmarca dentro del programa "Amadita por tu Salud", que busca proporcionar información y herramientas a los dominicanos para el cuidado de su salud y bienestar, así como para la prevención de enfermedades.