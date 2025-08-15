Firma de abogados Estrella & Tupete publica libro “Reflexiones de la Práctica Legal Dominicana"

La firma de abogados Estrella & Tupete puso en circulación el libro “Reflexiones de la Práctica Legal Dominicana”, obra que fue presentada en ocasión del 22 aniversario del bufete legal. ( FUENTE EXTERNA )

La firma de abogados Estrella & Tupete puso en circulación el libro “Reflexiones de la Práctica Legal Dominicana”, en el que se recogen 22 años de conocimientos y consecución de éxitos legales, analizados por los juristas que hacen parte del bufete y han sido protagonistas de las experiencias descritas.

La obra fue presentada en ocasión del 22 aniversario del bufete legal, cuyo socio gerente es el doctor Guillermo Estrella Ramia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/doctor-guillermo-estrella-ramia-9894fe3b.jpg Doctor Guillermo Estrella Ramia. (FUENTE EXTRNA)

En diez capítulos el libro compila artículos sobre temas de las diferentes materias legales que se trabajan en la firma de abogados, y que han sido dados a conocer, de manera digital, a lo largo de la historia de la Firma.

La variedad temática obedece, principalmente, a los múltiples desafíos que han surgido en las distintas áreas de la práctica legal dominicana, con un registro tan amplio que permite el alcance al público no especializado.

En cuanto a la extensión y los estilos, la diversidad se debe al respeto de las normas que rigen la publicación en cada uno de los medios utilizados para la difusión de los escritos.

Temas contenidos en la publicación

Dentro de los temas abordados en sus más de 600 páginas, está la ‘Redefinición del Derecho a causa de Covid-19’ en el que se expresa cómo la situación de pandemia obligó a redefinir las normativas jurídicas existentes, para adaptarlas a los cambios.

Otro tema tratado en diferentes artículos es ‘El Derecho y Las Empresas’, donde varios articulistas, exponen en 24 escritos, como los elementos señalados son necesarios para el progreso de la humanidad.

De igual manera, el capítulo III del libro contiene 10 artículos sobre ‘El Orden Público de Protección como Garantía del Individuo’, en el que se explica el papel activo y pasivo del Estado en procura de mantener la protección de los individuos, en sus relaciones contractuales.

Asimismo, se abordan temas como ‘Los Desafíos Jurídicos de la Posmodernidad’, ‘Reflexiones de la práctica legal dominicana’, ‘Estudios de Derecho Privado’, ‘Estudios de Derecho Público’, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/jorge-subero-isa-fdcc1d13.jpg El expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa. (FUENTE EXTERNA)

El prólogo de la obra es de la autoría del expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa, quien expresa que la obra deja como reflexión que el trabajo diario al que obliga la práctica del ejercicio del Derecho siempre deja espacio para dedicarlo a compartir con los demás el conocimiento adquirido.

“Los patrocinadores han aceptado con éxito el reto de abordar temas que en el pasado simplemente no existían o no eran motivo de preocupación. Parece que la pandemia COVID-19 fue el motor impulsador y los veintidós años de la firma, el motivo”, expresó en el Prólogo y felicitó a Estrella Ramia por dar a conocer la obra.

Con la publicación de la obra, esta firma busca reafirmar su compromiso de agregar valor al sistema legal dominicano, donde reposa la razón de ser de cada uno de los escritos contenidos en la obra.

Acerca de Estrella & Tupete, Abogados

La firma legal Estrella & Tupete, Abogados inició sus operaciones en Santiago el 2 de junio del año 2001, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Posteriormente, se estableció en Santo Domingo y Punta Cana, cubriendo así los principales polos empresariales y financieros del país, para satisfacer de forma ágil la creciente demanda del mercado nacional e internacional.

Su cartera de clientes incluye a personas físicas y jurídicas, locales y extranjeras, y brinda una variada oferta de servicios que abarca todas las áreas de interés en materia legal y de negocios.

Es la única Firma en la República Dominicana con la certificación ISO 9001:2015 de Estándares Internacionales de Calidad de Procesos.

La puesta en circulación del libro se realizó en el Hotel Real Continental y contó con la presencia de personalidades del ámbito jurídico, político y empresarial.