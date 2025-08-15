Santo Domingo Motors presenta el nuevo Suzuki Dzire

Santo Domingo Motors presenta la nueva generación del modelo Dzire de la Suzuki, un sedán compacto que se reposiciona con un diseño renovado, mayor equipamiento y un innovador sistema híbrido ligero, lo cual representa un hito para el portafolio de este concesionario vehículos.

El lanzamiento se realizó en el showroom de Suzuki, en la avenida John F. Kennedy, donde se dieron cita los principales ejecutivos de Santo Domingo Motors, entre ellos Aníbal Rodríguez, presidente de la empresa; Alexis Anselin, miembro del Consejo de directores; Marielly Figueroa, directora comercial y de postventa; y Vicente Chuan, gerente senior comercial Suzuki.

Durante el evento, los asistentes conocieron los detalles del nuevo Suzuki Dzire GLX, que estará disponible en el concesionario y en su red de dealers autorizados, con un precio desde US$19,900.

Este modelo integra un sistema híbrido ligero Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), que incluye un generador de arranque integrado (ISG) y una batería de iones de litio de 12V auto recargable, que mejora el rendimiento energético y reduce las emisiones (CO2).

Este sedán está equipado con un motor de gasolina 1.2 litros y 81 caballos de fuerza, acompañado de una transmisión automática (CVT), además, el Dzire incorpora un sistema Auto Stop Start, que apaga el motor en detenciones breves para ahorrar combustible.

Además, de prestaciones como control crucero, acceso sin llave, botón de encendido, cámara y sensores de reversa, y pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.

En materia de seguridad, el nuevo Dzire incorpora seis bolsas de aire, frenos “ABS” con distribución electrónica de frenado (EBD), asistente de arranque en pendientes, barras laterales contra impacto y sistema de anclaje ISOFIX para asientos infantiles.

También se destaca por su comodidad interior, con aire acondicionado digital, salida de aire y apoya brazos traseros con portavasos.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/foto-2-la-nueva-suzuki-dzire-a908f453.jpg La nueva Suzuki Dzire. (FUENTE EXTERNA)

El diseño del vehículo combina líneas elegantes con una presencia robusta, integrando luces “Led” diurnas y de proyección, faros antiniebla, aros de aleación de 15 pulgadas y retrovisores eléctricos con luz direccional integrada.

En la actividad, representantes de Santo Domingo Motors resaltaron que Suzuki continúa apostando por vehículos confiables, eficientes y de bajo mantenimiento. “El Dzire es una solución ideal para el conductor urbano que busca economía, comodidad y tecnología, sin sacrificar estilo ni desempeño”, indicaron.

El nuevo Suzuki Dzire, ya disponible en el país, reafirma el compromiso de la marca con la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad, al ofrecer una alternativa híbrida accesible en un mercado en transformación hacia la movilidad eficiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/foto-3-sebastian-lotartaro-fernando-alvarez-jefferson-rodriguez-emil-tavarez-y-diego-valenzuela-61e55177.jpg Sebastián Lotartaro, Fernando Álvarez, Jefferson Rodríguez, Emil Tavárez y Diego Valenzuela. (FUENTE EXTERNA)