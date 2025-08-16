Comunidad Empresarias +1 RD realiza el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”

Escritoras participantes Carmen Pimentel, Rosario Silva Bravo, Josephine Cancel y Miosotis Joaquín participaron en la actividad de la Comunidad Empresarias +1 RD. ( FUENTE EXTERNA )

La Comunidad Empresarias +1 RD celebró el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”, en los salones Barcelona-Berlín del Hotel Catalonia RD.

El evento fue conducido por la maestra de Ceremonias Alma Ramírez; marcado por conferencias con el tema central "Del Ego al Alma: Reconectando con lo Esencial", con la participación de los conferencistas: Antonio Coronado, de RD; Rosario Silva Bravo, de Chile; Xavi Herrera, de Colombia; Carmen Pimentel, de RD/NY y Jissell Espinal de RD/NY.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/geraldine-candio-yola-guz-belkis-sandoval-josephine-cancel-aurora-lopez-yolenny-castillo-maria-de-la-cruz-y-yobeida-tejada-673472de.jpeg Geraldine Candio, Yola Guz, Belkis Sandoval, Josephine Cancel, Aurora Lopez, Yolenny Castillo, Maria de la Cruz y Yobeida Tejada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/miembros-fundacion-gissell-eusebio-life-transformer-ff089522.jpeg Miembros fundacion Gissell Eusebio Life Transformer. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/premio-isis-de-la-expansion-a-rosario-silva-bravo-b79d2b0d.jpeg Rosario Silva Bravo recibe premio ISIS de la Expansión. (FUENTE EXTERNA)

Partiendo de un networking real donde empresarias y escritoras tuvieron la oportunidad de realizar alianzas estratégicas para sus productos y servicios.

En el marco de este evento se realizó la Premiación ISIS 2025, donde fueron reconocidas importantes mujeres y hombres que han dedicado su vida al aprendizaje para compartirlo, logrando desde sus proyectos convertirlos en propósito de vida. Los Premios ISIS tienen como eje principal “Conectar, Transformar y Crear”.

Entre los galardonados de esta ceremonia están:

En la categoría Crear, ISIS del Origen otorgado a Jissell Espinal; ISIS de la Visión a Victoria García; ISIS del Saber a Ely Figueroa.

En la categoría Transformar, ISIS del Legado a Sofía Rojas Goico; ISIS de la Consciencia a Arelis Morán; ISIS de la Integridad a Gisela Eusebio Rodríguez.

En la categoría Conectar, ISIS del Compromiso a Marisol Casola; e ISIS de la Expansión a Rosario Silva Bravo.

En la categoría Conectar ISIS de la Colaboración, Margarita Tejada.

Reconocimientos Especiales fueron otorgados a El Guardián de la Integridad a Xavi Herrera y El Gran Premio Isis del Año a Marisol Henríquez.

La creadora y productora general del certamen, Miosotis Joaquín, agradeció la oportunidad de reconocer los valores y el equilibrio del ego, ya que este destruye a los seres humanos y no permite que los proyectos crezcan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/gran-premio-isis-del-ano--marisol-henriquez--rd-y-el-guardian-del-equilibrio--xavi-herrera-colombia-a93d32ac.jpeg Gran Premio ISIS del Año Marisol Henríquez RD y El Guardian del Equilibrio Xavi Herrera Colombia (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/premio-isis-del-origen-a-jissel-espinal-4cbf7f89.jpeg Jissel Espinal recibe el Premio ISIS del Origen. (FUENTE EXTERNA)

La noche culminó con la cena de gala y la participación artística de Natalie Joa y Joal.

Comunidad Empresarias +1 RD

Esta es una compunidad en la que se comparten los mismos valores personales y ética profesional. Sumando a todo aquel que invierte en sus servicios y productos.

Premios Isis

Estos premiso fueron creados para reconocer la capacidad de crear, conectar y transformar en pro del desarrollo de los demás. Son celebrados cada año enalteciendo los valores y proyectos convertidos en propósito de vida. El lema de estos premios es: "Mujer sin egos"