Comunidad Empresarias +1 RD realiza el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”
En el marco de este evento se realizó la Premiación ISIS 2025, donde fueron reconocidas personas que han dedicado su vida al aprendizaje para compartirlo
La Comunidad Empresarias +1 RD celebró el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”, en los salones Barcelona-Berlín del Hotel Catalonia RD.
El evento fue conducido por la maestra de Ceremonias Alma Ramírez; marcado por conferencias con el tema central "Del Ego al Alma: Reconectando con lo Esencial", con la participación de los conferencistas: Antonio Coronado, de RD; Rosario Silva Bravo, de Chile; Xavi Herrera, de Colombia; Carmen Pimentel, de RD/NY y Jissell Espinal de RD/NY.
Partiendo de un networking real donde empresarias y escritoras tuvieron la oportunidad de realizar alianzas estratégicas para sus productos y servicios.
En el marco de este evento se realizó la Premiación ISIS 2025, donde fueron reconocidas importantes mujeres y hombres que han dedicado su vida al aprendizaje para compartirlo, logrando desde sus proyectos convertirlos en propósito de vida. Los Premios ISIS tienen como eje principal “Conectar, Transformar y Crear”.
Entre los galardonados de esta ceremonia están:
- En la categoría Crear, ISIS del Origen otorgado a Jissell Espinal; ISIS de la Visión a Victoria García; ISIS del Saber a Ely Figueroa.
- En la categoría Transformar, ISIS del Legado a Sofía Rojas Goico; ISIS de la Consciencia a Arelis Morán; ISIS de la Integridad a Gisela Eusebio Rodríguez.
- En la categoría Conectar, ISIS del Compromiso a Marisol Casola; e ISIS de la Expansión a Rosario Silva Bravo.
- En la categoría Conectar ISIS de la Colaboración, Margarita Tejada.
- Reconocimientos Especiales fueron otorgados a El Guardián de la Integridad a Xavi Herrera y El Gran Premio Isis del Año a Marisol Henríquez.
La creadora y productora general del certamen, Miosotis Joaquín, agradeció la oportunidad de reconocer los valores y el equilibrio del ego, ya que este destruye a los seres humanos y no permite que los proyectos crezcan.
La noche culminó con la cena de gala y la participación artística de Natalie Joa y Joal.
Comunidad Empresarias +1 RD
Esta es una compunidad en la que se comparten los mismos valores personales y ética profesional. Sumando a todo aquel que invierte en sus servicios y productos.
Premios Isis
Estos premiso fueron creados para reconocer la capacidad de crear, conectar y transformar en pro del desarrollo de los demás. Son celebrados cada año enalteciendo los valores y proyectos convertidos en propósito de vida. El lema de estos premios es: "Mujer sin egos"