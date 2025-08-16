×
Comunidad Empresarias +1 RD realiza el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”

En el marco de este evento se realizó la Premiación ISIS 2025, donde fueron reconocidas personas que han dedicado su vida al aprendizaje para compartirlo

    Expandir imagen
    Comunidad Empresarias +1 RD realiza el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”
    Escritoras participantes Carmen Pimentel, Rosario Silva Bravo, Josephine Cancel y Miosotis Joaquín participaron en la actividad de la Comunidad Empresarias +1 RD. (FUENTE EXTERNA)

    La Comunidad Empresarias +1 RD celebró el “1er. Encuentro Internacional E+1 RD”, en los salones Barcelona-Berlín del Hotel Catalonia RD.

    El evento fue conducido por la maestra de Ceremonias Alma Ramírez; marcado por conferencias con el tema central "Del Ego al Alma: Reconectando con lo Esencial", con la participación de los conferencistas: Antonio Coronado, de RD; Rosario Silva Bravo, de Chile; Xavi Herrera, de Colombia; Carmen Pimentel, de RD/NY y Jissell Espinal de RD/NY.

    Expandir imagen
    Geraldine Candio, Yola Guz, Belkis Sandoval, Josephine Cancel, Aurora Lopez, Yolenny Castillo, Maria de la Cruz y Yobeida Tejada.
    Geraldine Candio, Yola Guz, Belkis Sandoval, Josephine Cancel, Aurora Lopez, Yolenny Castillo, Maria de la Cruz y Yobeida Tejada. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Miembros fundacion Gissell Eusebio Life Transformer.
    Miembros fundacion Gissell Eusebio Life Transformer. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Rosario Silva Bravo recibe premio ISIS de la Expansión.
    Rosario Silva Bravo recibe premio ISIS de la Expansión. (FUENTE EXTERNA)

    Partiendo de un networking real donde empresarias y escritoras tuvieron la oportunidad de realizar alianzas estratégicas para sus productos y servicios.

    En el marco de este evento se realizó la Premiación ISIS 2025, donde fueron reconocidas importantes mujeres y hombres que han dedicado su vida al aprendizaje para compartirlo, logrando desde sus proyectos convertirlos en propósito de vida. Los Premios ISIS tienen como eje principal “Conectar, Transformar y Crear”.

    Entre los galardonados de esta ceremonia están:

    • En la categoría Crear, ISIS del Origen otorgado a Jissell Espinal; ISIS de la Visión a Victoria García; ISIS del Saber a Ely Figueroa.
    • En la categoría Transformar, ISIS del Legado a Sofía Rojas Goico; ISIS de la Consciencia a Arelis Morán; ISIS de la Integridad a Gisela Eusebio Rodríguez.
    • En la categoría Conectar, ISIS del Compromiso a Marisol Casola; e ISIS de la Expansión a Rosario Silva Bravo.
    • En la categoría Conectar ISIS de la Colaboración, Margarita Tejada.
    • Reconocimientos Especiales fueron otorgados a El Guardián de la Integridad a Xavi Herrera y El Gran Premio Isis del Año a Marisol Henríquez.

    La creadora y productora general del certamen, Miosotis Joaquín, agradeció la oportunidad de reconocer los valores y el equilibrio del ego, ya que este destruye a los seres humanos y no permite que los proyectos crezcan.

    Expandir imagen
    Gran Premio ISIS del Año Marisol Henríquez RD y El Guardian del Equilibrio Xavi Herrera Colombia
    Gran Premio ISIS del Año Marisol Henríquez RD y El Guardian del Equilibrio Xavi Herrera Colombia (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Jissel Espinal recibe el Premio ISIS del Origen.
    Jissel Espinal recibe el Premio ISIS del Origen. (FUENTE EXTERNA)

    La noche culminó con la cena de gala y la participación artística de Natalie Joa y Joal

    Comunidad Empresarias +1 RD

    Esta es una compunidad en la que se comparten los mismos valores personales y ética profesional. Sumando a todo aquel que invierte en sus servicios y productos.

    Premios Isis

    Estos premiso fueron creados para reconocer la capacidad de crear, conectar y transformar en pro del desarrollo de los demás. Son celebrados cada año enalteciendo los valores y proyectos convertidos en propósito de vida. El lema de estos premios es: "Mujer sin egos"

