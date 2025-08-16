FEM y WWTS sellan alianza estratégica para impulsar el liderazgo femenino y la sororidad

Rossy Escotto Minaya y Alejandra Herrera Directora del Capítulo Rep. Dom, de la Worl Woman Talent Sistems-WWTS. Ellas son acompañadas por parte de la Junta Directiva de la FEM y de la WWTS en la celebración de la firma de la alianza entre ambas entidades. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM) y la organización internacional World Women Talent System (WWTS), firmaron una alianza de colaboración entre ambas organizaciones.

El propósito de esta alianza es empoderar a las mujeres, facilitar su inserción en el desarrollo económico y social del país en igualdad de oportunidades, y promover comunidades resilientes y colaborativas a través de la campaña Mujeres Unidas en Sororidad.

Esta alianza busca crear espacios de apoyo, colaboración y crecimiento que inspiren y orienten a las participantes hacia una visión más positiva y plena de sus vidas, impactando de manera significativa las relaciones entre sus miembros a través de la educación continua y proyectos compartidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/foto-2-4895eae0.jpeg

El acuerdo establece una colaboración continua entre ambas organizaciones, con la participación activa en actividades y programas de cada entidad. Además, se impulsará el apoyo promocional a través de redes sociales y otros medios, para visibilizar campañas comunes y promover el empoderamiento y la sororidad femenina.

Esta es una celebración de un paso importante con la firma de este convenio de alianza estratégica entre nuestra FEM y WWTS.

Unión de voluntades

La Presidenta Rossy Escotto Minaya, destacó que esta alianza "representa mucho más que un acuerdo escrito: simboliza la unión de voluntades para empoderar a más mujeres, generar oportunidades de formación y crecimiento, y proyectar el talento femenino más allá de nuestras fronteras. Desde hoy reafirmamos que, en la República Dominicana, cuentan con FEM como sus aliadas para llevar, juntas, este mensaje de sororidad, empoderamiento y liderazgo femenino a cada rincón posible".

Angela Howell, presidenta de la organización mundial World Women Talent System (WWTS), afirmó que "esta alianza ha sido posible gracias al objetivo central de nuestro VI Congreso WWTS-RD 2025 y al lanzamiento del Pacto de Sororidad, desde la República Dominicana para el mundo. Esta alianza con FEM es un recordatorio de que, cuando las mujeres unimos fuerzas, multiplicamos nuestro impacto. No se trata solo de abrir puertas, sino de construirlas juntas, con una visión de futuro donde el liderazgo femenino sea parte natural del desarrollo social y económico".

Howell agregó "nuestro compromiso es llevar esta colaboración más allá de las fronteras, inspirando a mujeres de todos los sectores a creer en su capacidad de liderar, crear y transformar. Con FEM, nos une la pasión por formar líderes auténticas y valientes que impulsen cambios reales en sus comunidades y en el mundo".

En el acto de firma participaron miembro de la Junta Directiva y socias de FEM y, en representación de WWTS, Alejandra Herrera, directora del Capítulo República Dominicana, y Yohanna Hilario, de Comunicaciones de la organización Internacional.

Durante el encuentro, Herrera presentó detalles del VI Congreso Mundial de la WWTS, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Hotel Catalonia Santo Domingo, con la colaboración del Ministerio de la Mujer y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

El evento contará con conferencias magistrales, paneles de expertas, actividades de networking y la firma oficial del Pacto de Sororidad, un compromiso global para potenciar el liderazgo femenino.