La Sociedad Dominicana de Ortodoncia presenta nueva directiva
La nueva directiva agradeció la confianza de los miembros de la sociedad
En el marco de su reciente Asamblea Eleccionaria, la Sociedad Dominicana de Ortodoncia (SDO) presentó a la nueva directiva que liderará los esfuerzos de la organización durante el próximo período.
El equipo directivo está conformado por profesionales que representan diversas regiones del país y que comparten un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, el desarrollo ético y científico, y el crecimiento colectivo de la comunidad ortodóncica.
Estará integrado por los doctores Raúl Del Toro, presidente; Richard Jiménez, vicepresidente; Marie V. Morrobel, secretaria; Henry Adames, tesorero; Franklin Ortega, vocal; el Dr. Luciano Hernández, representante del Distrito Nacional; y la doctora Sarah Lora, representante de Santiago.
Durante su presentación, la nueva directiva agradeció la confianza de los miembros de la sociedad y reconoció el legado de excelencia de las gestiones anteriores, sobre el cual se propone construir una etapa de mayor inclusión, participación y colaboración entre sus asociados.
“Tenemos el compromiso de proteger y continuar elevando la calidad de nuestro gremio. Queremos una sociedad unida, de puertas abiertas, donde todos participen y crezcamos juntos profesionalmente”, expresó el nuevo presidente de la SDO.
Planes a seguir
En su agenda de trabajo, se destacan iniciativas orientadas a la formación continua, el fortalecimiento de los grupos de estudio, y el impulso de actividades científicas y gremiales en beneficio de toda la membresía.
Además, se implementará en agosto, de manera oficial, la campaña social “Un niño, un ortodoncista”, una acción que busca llevar atención ortodóncica a comunidades vulnerables y que planea extenderse a Santiago en 2026.
- La SDO es una entidad sin fines de lucro que agrupa a los ortodoncistas de la República Dominicana. Su misión es promover el desarrollo ético, científico y profesional de la especialidad, garantizando la excelencia de sus miembros en beneficio de la sociedad.