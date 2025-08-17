La Sociedad Dominicana de Ortodoncia presenta nueva directiva

La Sociedad Dominicana de Ortodoncia es una entidad sin fines de lucro que agrupa a los ortodoncistas de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de su reciente Asamblea Eleccionaria, la Sociedad Dominicana de Ortodoncia (SDO) presentó a la nueva directiva que liderará los esfuerzos de la organización durante el próximo período.

El equipo directivo está conformado por profesionales que representan diversas regiones del país y que comparten un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, el desarrollo ético y científico, y el crecimiento colectivo de la comunidad ortodóncica.

Estará integrado por los doctores Raúl Del Toro, presidente; Richard Jiménez, vicepresidente; Marie V. Morrobel, secretaria; Henry Adames, tesorero; Franklin Ortega, vocal; el Dr. Luciano Hernández, representante del Distrito Nacional; y la doctora Sarah Lora, representante de Santiago.

Durante su presentación, la nueva directiva agradeció la confianza de los miembros de la sociedad y reconoció el legado de excelencia de las gestiones anteriores, sobre el cual se propone construir una etapa de mayor inclusión, participación y colaboración entre sus asociados.

“Tenemos el compromiso de proteger y continuar elevando la calidad de nuestro gremio. Queremos una sociedad unida, de puertas abiertas, donde todos participen y crezcamos juntos profesionalmente”, expresó el nuevo presidente de la SDO.

Planes a seguir

En su agenda de trabajo, se destacan iniciativas orientadas a la formación continua, el fortalecimiento de los grupos de estudio, y el impulso de actividades científicas y gremiales en beneficio de toda la membresía.

Además, se implementará en agosto, de manera oficial, la campaña social “Un niño, un ortodoncista”, una acción que busca llevar atención ortodóncica a comunidades vulnerables y que planea extenderse a Santiago en 2026.

