Llega la octava edición del Restaurant Week

Giancarlo Bonarelli, Roberto Henríquez, Aguie Lendor y Omar Cepeda durante el anuncio de la octava edición del Restaurant Week 2025. ( SAMIL MATEO )

La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) está de pláceme. El motivo es por dos buenas nuevas que tiene la entidad: la pronta celebración del Restaurant Week 2025 y la elección de su nueva directiva.

Ambos anuncios se hicieron durante un encuentro realizado en el restaurante Mitre, donde también se informó que el evento contará con la participación récord de 180 restaurantes de importantes ciudades de República Dominicana:

Inicia en Santiago del 1 al 7

En Punta Cana del 8 al 14

En Santo Domingo del 15 al 25.

Durante estas semanas llenas sabor los comensales podrán disfrutar de precios especiales, en dos tipos de formatos: menú a dos tiempos, con entrada y plato fuerte ó el plato fuerte y postre. La otra opción es el menú a tres tiempos.

El presidente de Aderes, Omar Cepeda , dijo que este año Restaurant Week 2025, que este año celebra una nueva edición con una ambiciosa propuesta que recorrerá el país de norte a sur durante todo el mes de septiembre.

No solo es deliciosa, sino también sostenible y comprometida con el producto local, contribuyendo a nivel económico y social en comunidades agrícolas, productores y terceros que sostienen la cadena de valor del sector.

También declaró que la visión de Aderes va más allá de la promoción culinaria. Se han iniciado procesos de profesionalización de talentos, rescate de rutas gastronómicas y alianzas académicas con universidades de prestigio para formar la próxima generación de chefs, emprendedores y gestores gastronómicos del país.

Renovación de la junta directiva

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/img-20250818-wa0324-806f198c.jpg Giancarlo Bonarelli, nuevo presidente de Aderes (SAMIL MATEO)

En un momento muy especial de la noche, Cepeda anunció con evidente satisfacción que, hace apenas media hora (al momento del evento), fue juramentada la nueva Junta Directiva de Aderes para el periodo 2025-2027 y que será presidida por Giancarlo Bonarelli, gerente operaciones de los restaurantes Bottega Fratelli y Mitre, ambos del Grupo Bonacam.