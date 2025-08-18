×
El Centro de Bienestar Integral RSP celebra apertura de nueva sucursal en Punta Cana

Los invitados disfrutaron de un recorrido por las modernas instalaciones y conocieron de cerca la propuesta de los servicios ofrecidos

    Expandir imagen
    El Centro de Bienestar Integral RSP celebra apertura de nueva sucursal en Punta Cana
    Los doctores Margelly Candelier, Nelsys Mateo y Rafael Santos Pelegri´n participaron en la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro RSP. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Bienestar Integral RSP celebró la inauguración de su nueva sucursal en Downtown Punta Cana, en el segundo piso.

    La apertura reunió a clientes, allegados y amigos, quienes acompañaron a la doctora Margelly Candelier, la doctora Nelsy Mateo y el doctor Rafael Santos Pelegrín en este importante paso para la marca, que ya cuenta con más de 15 años de trayectoria en Santo Domingo y cinco en La Romana.

    Expandir imagen
    Los doctores Margelly Candelier, Nelsys Mateo y Rafael Santos Pelegri´n.
    Los doctoresMargelly Candelier, Nelsys Mateo y Rafael Santos Pelegri´n. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    El doctor Rafael Santos Pelegri´n, Miguelina Camilo y Franklin Cruz.
    El doctor Rafael Santos Pelegri´n, Miguelina Camilo y Franklin Cruz. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Nelsys Mateo, Onnelis Gonza´lez y Yamel Pimentel.
    Nelsys Mateo, Onnelis Gonza´lez y Yamel Pimentel. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Las doctoras Margelly Candelier y Nelsys Mateo.
    Las doctoras Margelly Candelier y Nelsys Mateo. (FUENTE EXTERNA)

    Propuesta de servicios

    Los invitados disfrutaron de un recorrido por las modernas instalaciones y conocieron de cerca la propuesta integral de servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología que distingue a RSP.

    "Este centro refleja nuestro compromiso con la excelencia, equipado con la tecnología más avanzada y respaldado por un equipo médico dedicado a su bienestar integral. La doctora Nelsy Mateo, la doctora Margelly Candelier y yo, el doctor Rafael Santos Pelegrín, compartiremos con ustedes nuestra pasión, ética y compromiso por la medicina anti-edad, regenerativa y anti-obesidad", expresó el doctor Santos Pelegrín.

    La ceremonia terminó con un brindis, donde se reafirmó el compromiso de seguir ofreciendo calidad, confianza y excelencia en cada tratamiento.

    "Llegamos a Punta Cana con la firme promesa de transformar vidas, devolver la vitalidad y potenciar su bienestar", dijo Santo Pelegrín.

