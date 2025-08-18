El Centro de Bienestar Integral RSP celebra apertura de nueva sucursal en Punta Cana

Los doctores Margelly Candelier, Nelsys Mateo y Rafael Santos Pelegri´n participaron en la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro RSP. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Bienestar Integral RSP celebró la inauguración de su nueva sucursal en Downtown Punta Cana, en el segundo piso.

La apertura reunió a clientes, allegados y amigos, quienes acompañaron a la doctora Margelly Candelier, la doctora Nelsy Mateo y el doctor Rafael Santos Pelegrín en este importante paso para la marca, que ya cuenta con más de 15 años de trayectoria en Santo Domingo y cinco en La Romana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/dres-margelly-candelier-nelsys-mateo-y-rafael-santos-pelegrin-c581bc69.jpeg Los doctoresMargelly Candelier, Nelsys Mateo y Rafael Santos Pelegri´n. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/dr-rafael-santos-pelegrin-miguelina-camilo-y-franklin-cruz-c5b40231.jpg El doctor Rafael Santos Pelegri´n, Miguelina Camilo y Franklin Cruz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/nelsys-mateo-onnelis-gonzalez-y-yamel-pimentel-f781f4e7.jpg Nelsys Mateo, Onnelis Gonza´lez y Yamel Pimentel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/dres-margelly-candelier-nelsys-mateo-ec4ae8f9.jpg Las doctoras Margelly Candelier y Nelsys Mateo. (FUENTE EXTERNA)

Propuesta de servicios

Los invitados disfrutaron de un recorrido por las modernas instalaciones y conocieron de cerca la propuesta integral de servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología que distingue a RSP.

"Este centro refleja nuestro compromiso con la excelencia, equipado con la tecnología más avanzada y respaldado por un equipo médico dedicado a su bienestar integral. La doctora Nelsy Mateo, la doctora Margelly Candelier y yo, el doctor Rafael Santos Pelegrín, compartiremos con ustedes nuestra pasión, ética y compromiso por la medicina anti-edad, regenerativa y anti-obesidad", expresó el doctor Santos Pelegrín.

La ceremonia terminó con un brindis, donde se reafirmó el compromiso de seguir ofreciendo calidad, confianza y excelencia en cada tratamiento.

"Llegamos a Punta Cana con la firme promesa de transformar vidas, devolver la vitalidad y potenciar su bienestar", dijo Santo Pelegrín.