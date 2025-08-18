El Centro de Bienestar Integral RSP celebra apertura de nueva sucursal en Punta Cana
Los invitados disfrutaron de un recorrido por las modernas instalaciones y conocieron de cerca la propuesta de los servicios ofrecidos
El Centro de Bienestar Integral RSP celebró la inauguración de su nueva sucursal en Downtown Punta Cana, en el segundo piso.
La apertura reunió a clientes, allegados y amigos, quienes acompañaron a la doctora Margelly Candelier, la doctora Nelsy Mateo y el doctor Rafael Santos Pelegrín en este importante paso para la marca, que ya cuenta con más de 15 años de trayectoria en Santo Domingo y cinco en La Romana.
Propuesta de servicios
Los invitados disfrutaron de un recorrido por las modernas instalaciones y conocieron de cerca la propuesta integral de servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología que distingue a RSP.
"Este centro refleja nuestro compromiso con la excelencia, equipado con la tecnología más avanzada y respaldado por un equipo médico dedicado a su bienestar integral. La doctora Nelsy Mateo, la doctora Margelly Candelier y yo, el doctor Rafael Santos Pelegrín, compartiremos con ustedes nuestra pasión, ética y compromiso por la medicina anti-edad, regenerativa y anti-obesidad", expresó el doctor Santos Pelegrín.
La ceremonia terminó con un brindis, donde se reafirmó el compromiso de seguir ofreciendo calidad, confianza y excelencia en cada tratamiento.
"Llegamos a Punta Cana con la firme promesa de transformar vidas, devolver la vitalidad y potenciar su bienestar", dijo Santo Pelegrín.