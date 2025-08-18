Unphu, AFP Reservas y Sipen presentan diplomado sobre sistema de pensiones y seguridad social

Joan Carlo Henríquez, Francisco A. Torres, Miguel Fiallo y Jorge Dargam, durante la presentación el diplomado de Unphu, AFP Reservas y Sipen . ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Pensiones (Sipen), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Reservas iniciaron el diplomado Regulación, Inversiones, Trabajadores y Ahorros (Rita), que contribuirá al desarrollo de una visión integral y crítica del sistema previsional dominicano.

La presentación se hizo durante un acto en la sede de la Unphu, donde se informó que profesionales de AFP Reservas serán entrenados en temas claves como:

La norma que rige el sistema .

. Los mecanismos de regulación .

. Los desafíos estructurales.

Las buenas prácticas que inciden en la gestión del régimen previsional.

La capacitación proporcionará una formación especializada, actualizada y práctica que permitirá fortalecer las competencias técnicas, normativas y operativas de los participantes y a la vez forma parte de las iniciativas de educación continua orientadas a promover el adiestramiento permanente de profesionales vinculados al sistema de seguridad social y de pensiones.

El Superintendente de Pensiones, Francisco Torres, expresó "desde la SIPEN reafirmamos nuestro respaldo a todas las acciones que promuevan la capacitación continua y la actualización profesional. Un sistema previsional sólido se construye con colaboradores comprometidos, capacitados y conscientes de la trascendencia de su labor".

Un programa integral

El vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, Henry Fuentes, definió la presentación de Rita como un antes y un después en el enfoque hacia la capacitación; una respuesta concreta a la necesidad de profesionalizar, actualizar y profundizar el conocimiento sobre nuestro sistema de pensiones.

"Esta iniciativa es parte esencial de nuestra misión: acompañar a nuestros afiliados con un servicio de calidad, pero también ser actores activos en la construcción de un sistema sostenible, transparente y eficiente", manifestó.

En tanto, el rector de la UNPHU, Miguel Fiallo Calderón, indicó que "este programa, que inicia hoy, representa un paso significativo en el fortalecimiento de las competencias profesionales en un sector tan vital para el desarrollo económico y social de la República Dominicana".

En el discurso de cierre de la actividad, el vicepresidente Comercial de AFP Reservas, Jorge Dargam, manifestó que este diplomado representa una oportunidad invaluable para todos los profesionales que inciden de forma directa o indirecta en el sistema, brindándoles herramientas actualizadas y prácticas para comprender su estructura, funcionamiento y los retos que enfrenta el país.

Sostuvo que, desde sus orígenes, la entidad ha creído en el poder de la educación como motor de desarrollo. "Apostamos al conocimiento, a la formación permanente y al fortalecimiento de las capacidades técnicas que nos permitan brindar un mejor servicio a nuestros afiliados, a la vez que aportamos a la sostenibilidad del sistema".

Este plan, que ha sido diseñado para brindar las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para analizar, comprender y actuar de manera efectiva en este ámbito.

Consta de cinco módulos que abordan antecedentes y Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones, Beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones Gestión y Supervisión de las Inversiones, Procesos Operativos de las AFP y Ahorro: planificación financiera para el futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/gabriela-dargam-y-angelica-beras-goico-2403f58a.jpg Gabriela Dargam y Angelica Beras Goico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/veronica-filgueiras-rosa-lia-pol-y-geisha-carpio-0e222158.jpg Verónica Filgueiras, Rosa Lía Pol y Geisha Carpio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/carmen-pichardo-jorge-ramos-arianny-perez-y-priscilla-montas-3e1266c8.jpg Carmen Pichardo, Jorge Ramos, Arianny Pérez y Priscilla Montás. (FUENTE EXTERNA)