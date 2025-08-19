Adavit juramenta su directiva para el período 2025 – 2027

Arquímedes Gómez, Ana Santelises, Karla Alonso, Michelle Rojas, Alicia Abreu y Ángel Elmúdesi participaron en la actividad de Adavit. ( FUENTE EXTERNA )

Dentro del marco de su Asamblea General, celebrada con un desayuno, la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit) juramentó su nueva directiva para el período 2025 – 2027.

La actividad inició con la lectura de la convocatoria de la lista de los socios y comprobación del quorum reglamentario a cargo de la secretaria saliente, Alicia Abreu.

La apertura de los trabajos fue realizada por la presidente saliente, Ana Santelises de Latour, quien además dio lectura al informe anual de las actividades realizadas por la junta directiva, destacando logros y retos durante su gestión 2023- 2025, entre los que se encuentra:

Membresía y crecimiento institucional.

Capítulos especializados.

Establecimiento de relaciones institucionales y diplomáticas.

Campaña "Agencia Segura".

Acuerdos interinstitucionales, entre otros.

Acto seguido, Karla Alonso, en su condición de tesorera saliente, dio lectura al Estado de Cuentas de Adavit, correspondiente al período comprendido entre el 1ero. de abril del 2024 al 31 de marzo del 2025.

De esta manera se cumplió con la normativa de dar a conocer el balance financiero. A la vez de realizar descargo pleno y absoluto de toda responsabilidad de la pasada directiva.

Juramentación de la plancha

Luego, la Comisión Electoral, constituida por José Mella, Luís Felipe Aquino y Carlos Alonso, procedió con la presentación y juramentación de la plancha, directiva entrante, compuesta por:

Karla Alonso, presidenta.

Ana Santelises de Latour, secretaria.

de Latour, secretaria. Alicia Abreu, vice-secretaria.

Ángel Elmúdesi, tesorero.

Michelle Rojas, vice-tesorera.

En los capítulos especiales se encuentran Ana Santelises, liderando el capítulo IATA, y Arquímedes Gómez, al frente del capítulo Mayorista.

La presidente saliente, Ana Santelises de Latour, dirigió unas palabras al público, a través de las cuales expresó la satisfacción del deber cumplido.

"Hoy concluye una etapa que ha sido, sin duda, una de las más enriquecedoras de mi vida profesional. Culminamos el período 2023–2025 con la satisfacción de haber trabajado con entrega, visión y compromiso por el fortalecimiento de nuestra Asociación y del sector turístico dominicano", dijo.

De esta manera afianza su compromiso y entusiasmo que le caracteriza, destacando la importancia del trabajo en equipo donde prevalece el orgullo de haber liderado una directiva que siempre apostó por la innovación, la formación continua, la institucionalidad y el crecimiento colectivo.

La presidenta entrante Karla Alonso, dirigió unas palabras a los asistentes.

"Es un honor para mí asumir la presidencia de Adavit, una institución que representa con orgullo y firmeza a los profesionales del turismo de nuestro país. Hoy no iniciamos desde cero, iniciamos desde el compromiso, desde el trabajo ya sembrado y desde la convicción de que la continuidad es clave para el progreso", destacó.

Es de esta forma que la ejecutiva apuesta por el fortalecimiento de lo que ya se ha construido, así como en el avance hacia nuevos logros. Destacó los proyectos que recibirán continuidad entre los que se encuentran:

Remozamiento del local de Adavit .

. Propuesta de reglamento para agencias de viajes frente a la DGII.

Rediseño del pensum.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores públicos y privados.

Impulsar la capacitación continua, entre otros.

Todo esto producto de una visión para continuar construyendo un turismo dominicano más fuerte, más profesional y más unidos.

