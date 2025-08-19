Aderes elige nueva directiva para el período 2025-2027

La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) celebró su Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual, en la que fue electa la nueva Junta Directiva que regirá la institución durante el período 2025-2027.

Estará presidida por Giancarlo Bonarelli, quien asumió el compromiso de continuar fortaleciendo el gremio y posicionar a la República Dominicana como un referente del turismo gastronómico en la región.

Junto a Bonarelli, integran el Comité Ejecutivo: Ariel Tavárez, primer vicepresidente; Antonio Francisco González, segundo vicepresidente; Filipo Ciccone, tesorero; y Juvenal Piña, secretario.

La Junta Directiva se completa con los directores Heriberto Purcel, Joaquín Salazar , Vanessa Gaviria , Vicente Soto , Hideyoshi Tateyama y Darío Núñez . Además, forman parte del Consejo Consultivo : Omar Cepeda Darauche , Augusto Sánchez y Rafael Cabrera .

El Consejo de Asesores está compuesto por Alejandro Abreu, presidente de Adochefs, y Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía. Lissette Olivares continúa como vicepresidente ejecutiva de la asociación.

Discurso

Durante la actividad, celebrada con la participación de representantes de restaurantes de Santo Domingo, Santiago y la zona Este del país, Bonarelli expresó que su plan de gestión estará centrado en la consolidación del turismo gastronómico y el fortalecimiento institucional de Aderes.

"Es nuestro interés continuar posicionando a Aderes como la entidad líder y ejecutora del desarrollo gastronómico en República Dominicana y el Caribe, con infraestructura propia, programas de formación y un gremio fortalecido, usando eventos gastronómicos como motor de visibilidad", afirmó el nuevo presidente.

Con esta nueva etapa, Aderes reafirma su compromiso de impulsar la excelencia en la industria restaurantera y de continuar siendo un pilar clave para el desarrollo del sector gastronómico nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/roberto-henriquez-aguie-lendor-giancarlo-bonarelli-y-carlos-peguero-d0decffd.jpg Roberto Henriquez, Aguie Lendor, Giancarlo Bonarelli y Carlos Peguero (FUENTE EXTERNA)