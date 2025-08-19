Adompretur juramenta su nueva directiva

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), juramentó la nueva directiva que la guiará por los próximos dos años.

El acto se llevó a cabo en el hotel Catalonia, dando inicio oficial de una gestión que promete transformar la institución con una visión moderna, inclusiva y comprometida con el fortalecimiento del periodismo turístico en República Dominicana y más allá.

Durante su intervención, Sarah Hernández, presidenta electa, expresó su agradecimiento a todos los presentes, incluyendo representantes de distintas regiones del país como Samaná, Constanza, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Sosúa, La Romana, Higüey, así como miembros de la diáspora en Nueva York y Miami.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/img-20250819-wa0281-9700523b.jpg Juramentación de filiares: Lidio Segundo Cedeño, coordinador de la Región Este, Abraham Núñez, de Adompretur Joven; y Benny Rodríguez, coordinador de la Región Sur. (KEVIN RIVAS)

"Gracias por estar aquí con nosotros. El respaldo expresado en las urnas nos compromete a hacer una gestión a la altura de sus expectativas", afirmó.

Entre los primeros pasos que mencionó la periodista y abogada, está la modernización del portal web de Adompretur, el cual se transformará en una plataforma interactiva, multimedia y enfocada en el análisis, el reportaje y la investigación, realizada por sus propios miembros.

"Queremos que nuestra voz trascienda y marque pauta, convirtiéndose en un referente nacional e internacional del periodismo turístico", puntualizó.

También se dio a conocer que se está actualizando el padrón de miembros, tanto en territorio nacional como en el extranjero, con el objetivo de contar con una base de datos precisa, organizada y accesible.

Esta iniciativa vendrá acompañada de la revisión y actualización de los estatutos de la organización, un paso fundamental para responder a los desafíos actuales sin dejar de lado los valores esenciales de Adompretur.

Nuevos proyectos

Entre los anuncios más significativos figura el relanzamiento en 2026 de la Cumbre de Prensa y Jurisdicción, un espacio que reunirá a autoridades, empresarios, periodistas y representantes de la sociedad civil para debatir sobre el presente y futuro del turismo dominicano.

"Hoy más que nunca necesitamos espacios de diálogo y concertación. Soñar es la única manera que tenemos de avanzar", expresó la presidenta.

Asimismo, se reveló la creación del Museo del Turismo, un espacio inmersivo e interactivo que contará la historia del sector turístico nacional, sus hitos y sus protagonistas.Incluirá aulas y salones para talleres, charlas y conferencias.

Hernández subrayó la importancia de las filiales en esta nueva etapa, destacando su rol fundamental en la construcción de una agenda conjunta y el fortalecimiento de la presencia regional de Adompretur.

También hizo un reconocimiento especial a los expresidentes de la institución, valorando su legado y la necesidad de integrarlos en el proceso de orientación a las nuevas generaciones.

Como parte de esta visión de integración y reflexión institucional, se anunció la celebración del primer seminario-taller de Adompretur, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en las instalaciones de Infotep, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.