La doctora Vizmary Pineda Frías asume la presidencia de la Sociedad Dominicana de Cardiología

La Sociedad Dominicana de Cardiología (Sodocardio) juramentó su nueva directiva para el período 2025-2027, encabezada por la cardióloga Dra. Vizmary Pineda Frías.

El acto de juramentación se celebró en el hotel Embassy Suites By Hilton de Santo Domingo, con la presencia de destacados profesionales de la cardiología y de la comunidad médica en general.

En su discurso de toma de posesión, la especialista advirtió que, pese a que en el país ejercen más de 700 cardiólogos, persisten importantes desigualdades en su distribución geográfica, con una marcada concentración en los grandes centros urbanos, mientras que las regiones rurales y periféricas carecen de atención especializada.

Asimismo, la nueva presidenta de Sodocardio describió las barreras que enfrentan los pacientes para recibir atención especializada.

"El acceso de los pacientes a estudios diagnósticos, procedimientos y tratamientos cardiovasculares avanzados continúa limitado por altos costos y deficiencias en la cobertura de los seguros médicos. Esto impacta de manera negativa los programas de prevención, detección temprana y control efectivo de las enfermedades del corazón", señaló.

Pineda también destacó que las bajas tarifas por consultas, procedimientos y hospitalización obligan a muchos especialistas a laborar en múltiples centros para obtener ingresos dignos, situación que afecta su bienestar y la calidad asistencial. Aseguró que mejorar estas condiciones será una de las prioridades de su gestión.

Desafíos y prioridades

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-19-at-15155-pm-423146e9.jpeg Dra. Vizmary Pineda Frías. (FUENTE EXTERNA)

Entre los retos más urgentes, mencionó el aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiometabólicas en toda la población, con especial incidencia en personas jóvenes, y la falta de implementación de protocolos de atención en todos los niveles del sistema de salud.

"Para la prevención es indispensable garantizar atención médica de calidad en todo el sistema y facilitar el acceso a medicamentos de reciente introducción, que han demostrado resultados favorables en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares", manifestó.

La presidenta de Sodocardio hizo un llamado a todos los cardiólogos e instituciones del sector a unirse a la nueva junta directiva para lograr un mayor posicionamiento de la especialidad en la sociedad dominicana, con énfasis en la prevención de los factores de riesgo cardiovascular y el control de la hipertensión arterial.

Campañas de concienciación

Subrayó la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan conocer la realidad epidemiológica de la enfermedad cardiovascular en el país e instó a las autoridades sanitarias y a las instituciones educativas a implementar políticas conjuntas que fortalezcan la prevención mediante campañas de concienciación y programas de educación médica continua.

También hizo saber sobre su compromiso de llevar a Sodocardio a convertirse en una sociedad de vanguardia que enfrente con éxito los retos actuales en la era de la transformación digital y la inteligencia artificial, con acciones centradas en:

La investigación científica

La creación de protocolos

La educación de pacientes

Las alianzas estratégicas nacionales e internacionales

El impulso de legislaciones que contribuyan al bienestar

Salud cardiovascular de la población dominicana

Junta directiva

Dr. Franklyn Colón Vicepresidente

Dra. Carmen Rodríguez – Secretaria General

Dra. Yovanka Abreu – Tesorera

Dra. Eunices Tavarez – Secretaria de Actas

Dra. Seledonia Martínez – Secretaria de Educación Médica Continua

Dra. Violeta de Jesús – Secretaria de Asuntos Internacionales

Dra. Gipsy Tamayo – Vocal

Dr. Óscar Ortega – Vocal