El Aperol Spritz Padel Cup conquistó las canchas y los corazones de los dominicanos
Durante cuatro días consecutivos, más de 2,000 asistentes disfrutaron de un festival de experiencias que conjugó el deporte del Padel
El deporte, la música y el inconfundible espíritu naranja se unieron haciendo del Aperol Spritz Padel Cup un evento inolvidable durante cuatro días consecutivos en el Grove Padel Club, punto de encuentro de jugadores y aficionados quienes disfrutaron de una experiencia única.
El torneo oficial reunió 108 parejas inscritas quienes compitieron en las categorías masculino, femenino y mixto, en los niveles D a A, resultando ganadores 18 campeones y 14 subcampeones.
Los premiados en el Aperol Spritz Padel Cup recibieron trofeos y fines de semana en el exclusivo Mosquito Boutique Hotel, así como certificados de reconocidos restaurantes de la ciudad.
Jugadores e invitados
El evento estuvo presidido por los principales ejecutivos de la marca, Roque del Río, REA Manager Caribbean & Central América de Campari; y Andrés De Marchena, Brand Manager en Álvarez y Sánchez, quienes dieron la bienvenida a los jugadores e invitados, y lideraron la premiación.
Andrés De Marchena, gerente de marca, expresó que "El Aperol Spritz Padel Cup más allá de un torneo deportivo, es un escenario para celebrar y disfrutar en comunidad de este popular deporte y estilo de vida, donde cada saque, cada punto y cada brindis compartido fueron memorables".
En un ambiente vibrante y lleno de energía, más de 2,000 asistentes disfrutaron de un festival de experiencias que incluyó ´food court´ con propuestas gastronómicas, ´closet sale´ para los amantes de la moda, ´DJ sessions´ que marcaron el ritmo de cada jornada y la esperada ´Padel Party´ para compartir de una noche de celebración colectiva.