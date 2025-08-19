×
El Aperol Spritz Padel Cup conquistó las canchas y los corazones de los dominicanos

Durante cuatro días consecutivos, más de 2,000 asistentes disfrutaron de un festival de experiencias que conjugó el deporte del Padel

    Expandir imagen
    El Aperol Spritz Padel Cup conquistó las canchas y los corazones de los dominicanos
    Roque del Rio y Andres De Marchena estuvieron presentes en el Aperol Spritz Padel Cup.

    El deporte, la música y el inconfundible espíritu naranja se unieron haciendo del Aperol Spritz Padel Cup un evento inolvidable durante cuatro días consecutivos en el Grove Padel Club, punto de encuentro de jugadores y aficionados quienes disfrutaron de una experiencia única. 

    El torneo oficial reunió 108 parejas inscritas quienes compitieron en las categorías masculino, femenino y mixto, en los niveles D a A, resultando ganadores 18 campeones y 14 subcampeones. 

    Expandir imagen
    Nicole Goyco, Jessica Barrios, Emilia Rodriguez y Valentina Vilardo.
    Nicole Goyco, Jessica Barrios, Emilia Rodriguez y Valentina Vilardo.
    Expandir imagen
    Luis Betances y Luigiana D'Antonio.
    Luis Betances y Luigiana D'Antonio.
    Expandir imagen
    Karla Lluberes y Roque del Rio.
    Karla Lluberes y Roque del Rio.
    Expandir imagen
    Lucia Abreu y Paola Rojas.
    Lucia Abreu y Paola Rojas.

    Los premiados en el Aperol Spritz Padel Cup recibieron trofeos y fines de semana en el exclusivo Mosquito Boutique Hotel, así como certificados de reconocidos restaurantes de la ciudad.

    Jugadores e invitados

    El evento estuvo presidido por los principales ejecutivos de la marca, Roque del Río, REA Manager Caribbean & Central América de Campari; y Andrés De Marchena, Brand Manager en Álvarez y Sánchez, quienes dieron la bienvenida a los jugadores e invitados, y lideraron la premiación.

    Andrés De Marchena, gerente de marca, expresó que "El Aperol Spritz Padel Cup más allá de un torneo deportivo, es un escenario para celebrar y disfrutar en comunidad de este popular deporte y estilo de vida, donde cada saque, cada punto y cada brindis compartido fueron memorables".

    Expandir imagen
    Ganadores del Aperol Spritz Padel.
    Ganadores del Aperol Spritz Padel.
    Expandir imagen
    DJ Naim Abreu.
    DJ Naim Abreu.
    Expandir imagen
    Asistentes disfrutan del torneo.
    Asistentes disfrutan del torneo.

    En un ambiente vibrante y lleno de energía, más de 2,000 asistentes disfrutaron de un festival de experiencias que incluyó ´food court´ con propuestas gastronómicas, ´closet sale´ para los amantes de la moda, ´DJ sessions´ que marcaron el ritmo de cada jornada y la esperada ´Padel Party´ para compartir de una noche de celebración colectiva. 

