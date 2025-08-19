El Aperol Spritz Padel Cup conquistó las canchas y los corazones de los dominicanos

Roque del Rio y Andres De Marchena estuvieron presentes en el Aperol Spritz Padel Cup. ( FUENTE EXTERNA )

El deporte, la música y el inconfundible espíritu naranja se unieron haciendo del Aperol Spritz Padel Cup un evento inolvidable durante cuatro días consecutivos en el Grove Padel Club, punto de encuentro de jugadores y aficionados quienes disfrutaron de una experiencia única.

El torneo oficial reunió 108 parejas inscritas quienes compitieron en las categorías masculino, femenino y mixto, en los niveles D a A, resultando ganadores 18 campeones y 14 subcampeones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/nicole-goyco-jessica-barrios-emilia-rodriguez-y-valentina-vilardo-785b5030.jpg Nicole Goyco, Jessica Barrios, Emilia Rodriguez y Valentina Vilardo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/luis-betances-y-luigiana-dantonio-a8d5cbc1.jpg Luis Betances y Luigiana D'Antonio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/karla-lluberes-y-roque-del-rio-9ea7ad3d.jpg Karla Lluberes y Roque del Rio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/lucia-abreu-y-paola-rojas-865deed3.jpg Lucia Abreu y Paola Rojas. (FUENTE EXTERNA)

Los premiados en el Aperol Spritz Padel Cup recibieron trofeos y fines de semana en el exclusivo Mosquito Boutique Hotel, así como certificados de reconocidos restaurantes de la ciudad.

Jugadores e invitados

El evento estuvo presidido por los principales ejecutivos de la marca, Roque del Río, REA Manager Caribbean & Central América de Campari; y Andrés De Marchena, Brand Manager en Álvarez y Sánchez, quienes dieron la bienvenida a los jugadores e invitados, y lideraron la premiación.

Andrés De Marchena, gerente de marca, expresó que "El Aperol Spritz Padel Cup más allá de un torneo deportivo, es un escenario para celebrar y disfrutar en comunidad de este popular deporte y estilo de vida, donde cada saque, cada punto y cada brindis compartido fueron memorables".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/ganadores-del-aperol-spritz-padel-acbb028e.jpg Ganadores del Aperol Spritz Padel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/dj-naim-abreu-625b352e.jpg DJ Naim Abreu. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/asistentes-disfrutan-del-toreno-ce7604bc.jpg Asistentes disfrutan del torneo. (FUENTE EXTERNA)

En un ambiente vibrante y lleno de energía, más de 2,000 asistentes disfrutaron de un festival de experiencias que incluyó ´food court´ con propuestas gastronómicas, ´closet sale´ para los amantes de la moda, ´DJ sessions´ que marcaron el ritmo de cada jornada y la esperada ´Padel Party´ para compartir de una noche de celebración colectiva.