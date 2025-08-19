ENAE Business School realizará evento para conectar con líderes y empresas dominicanas

ENAE Business School es una de las escuelas de negocios más prestigiosas a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

ENAE Business School anunció un evento exclusivo a realizarse en la Universidad Apec el próximo 26 de agosto, diseñado para fortalecer sus lazos con el sector empresarial dominicano y destacar su excelencia académica.

ENAE Business School es una de las escuelas de negocios más prestigiosas a nivel mundial, reconocida tanto por el Ranking QS como por Forbes. Ha logrado una posición 27 a nivel mundial en el ámbito de negocios internacionales.

Además, es la única escuela en el Top 10 del Ranking QS Executive MBA 2025 que forma parte de la Convocatoria de Becas Internacionales del Mescyt, una colaboración que se ha mantenido por más de 11 años.

Con una trayectoria de más de 36 años formando a líderes, ENAE se consolida como la mejor opción para profesionales dominicanos que buscan una formación de primer nivel.

El evento reunirá a destacadas figuras del ámbito académico y empresarial, incluyendo a Miguel López, director general; Jesús Gambín, director de Asuntos Internacionales; y Paloma Fernández, responsable de Admisiones en República Dominicana por parte de ENAE.

La jornada servirá como una plataforma para el talento, donde un selecto grupo de egresados presentará sus tesis para exhibir su potencial y fomentar el networking.

Asimismo, ENAE presentará los beneficios de convertirse en una "empresa socia", otorgando a las organizaciones asistentes un año de acceso ilimitado a su plataforma de educación continua, que incluye formación de vanguardia en digitalización e inteligencia artificial.

El evento también reconocerá la excelencia de sus estudiantes, con la entrega de certificados a los egresados más meritorios, reafirmando el compromiso de ENAE Business School con la formación de líderes de impacto en la región.

La misión de ENAE es capacitar a estudiantes para liderar en el mundo empresarial con un enfoque práctico. La escuela cuenta con presencia internacional en más de 10 países y está acreditada por prestigiosas instituciones como CLADEA y AACSB, lo que asegura una formación de excelencia con impacto global.

