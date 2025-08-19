El Grupo Avant celebra el relanzamiento de la marca Eicher Camión Volteo Pro 2080XPT

José Augusto Muñoz, Maribel Suero, Darío Lama, Gia Cavagliano y Cristian Tactuk estuvieron presentes en la actividad del Grupo Avant. ( FUENTE EXTERNA )

Ejecutivos del Grupo Avant celebraron el relanzamiento de la marca Eicher Camión Volteo Pro 2080XPT, en un encuentro realizado en sus nuevas oficinas ubicadas en Manoguayabo, el showroom Eicher.

La marca, distribuida exclusivamente en República Dominicana por Grupo Avant, continúa fortaleciendo su presencia en el mercado nacional con la incorporación del vehículo, que es un camión volquete (tipper truck).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/foto--2-hector--fondeur-luis-alejandro-sanchez--y-jobel-coronado-997217d4.jpg Héctor Fondeur, Luis Alejandro Sánchez y Jobel Coronado. (FUENTE EXTERNA)

Aplicaciones de carga

María Belén Del Risco, directora de Mercadeo, dio la bienvenida a los asistentes y luego Maribel Suero, directora de Ventas Corporativas y Gobierno.

La ejectuvia manifestó que el mismo está diseñado especialmente para aplicaciones de carga mediana en sectores como la construcción, infraestructura urbana y logística de materiales, gracias a su gran capacidad de carga de 4.5 m³ y su excelente rendimiento en terrenos exigentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/foto-12-camion-volteo-eicher--pro-2080xpt-3792ea48.jpg Camión Volteo Eicher Pro 2080XPT. (FUENTE EXTERNA)

Su potente motor de 150 HP, alta gradabilidad del 41 % y estructura de chasis en acero de alta resistencia lo convierten en una solución confiable para operaciones que requieren eficiencia, durabilidad y seguridad.

Además, es una opción muy valorada por empresas constructoras, flotillas de obras públicas, proveedores de materiales de construcción y negocios que requieren movilidad constante en terrenos complicados o en calles estrechas de ciudad.

Suero puntualizó que el Eicher Pro 2080XPT es un camión versátil y robusto que se adapta a múltiples necesidades operativas, brindando mayor productividad y menor costo operativo.