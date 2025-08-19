×
Lendoiro abre nuevas puertas a la imaginación en Ágora Santiago Center

La apertura de la nueva sucursal de la reconocida librería, papelería y tienda de materiales para artes reunió a familiares, clientes, amigos, suplidores y relacionados

    Expandir imagen
    Lendoiro abre nuevas puertas a la imaginación en Ágora Santiago Center
    Juana Lendoiro, Bernardo Lendoiro y Juan Lendoiro estuvieron presentes enla inauguración de la nueva sucursal.

    Con el lema que ha inspirado a generaciones, "tan grande como tu imaginación", Lendoiro, la reconocida librería, papelería y tienda de materiales para artes, celebró la inauguración de su nueva y moderna sucursal en el primer nivel de Ágora Santiago Center, marcando un nuevo capítulo en su historia de más 50 años sirviendo a las familias de Santiago y la región.

    La apertura reunió a familiares, clientes, amigos, suplidores y relacionados en una tarde cargada de emociones, recuerdos y entusiasmo por el futuro. El evento combinó la calidez de la tradición con el dinamismo de la innovación, reflejando el espíritu que ha convertido a Lendoiro en parte esencial de la vida de varias generaciones.

    Expandir imagen
    Xiomara Moscoso, Lía Perelló y Maly Moscoso.
    Xiomara Moscoso, Lía Perelló y Maly Moscoso.
    Expandir imagen
    Daisy Pérez y Warren Torres.
    Daisy Pérez y Warren Torres.
    Expandir imagen
    Pamela Fernández y Cristina Marcos.
    Pamela Fernández y Cristina Marcos.
    Expandir imagen
    Luis Carlos Álvarez y Oscar Frías.
    Luis Carlos Álvarez y Oscar Frías.
    Expandir imagen
    Marco Perelló y Alexandra Capellán.
    Marco Perelló y Alexandra Capellán.

    Esencia de la marca

    Durante el acto protocolar, Juana María Lendoiro, vicepresidenta y miembro de la familia fundadora, recordó el corazón y la esencia de la marca, destacando cómo Lendoiro ha crecido de la mano de las familias de Santiago, acompañando sus historias y formando parte de su día a día.

    En sus palabras centrales el presidente de marca, Juan Lendoiro, habló de la visión hacia el futuro, resaltando la expansión, la diversidad de productos y la calidad de servicio que consolidan a la empresa como líder en el mercado de su categoría.

    El momento más emotivo llegó con el mensaje de su fundador, el Sr. Bernardo Lendoiro, quien compartió la satisfacción que Lendoiro sea parte de las familias de la región siendo apoyo en la educación, crecimiento y creatividad.

    Lendorio habló de la emoción de ver entrar a la tienda a clientes que alguna vez llegaron tomados de la mano de sus padres, volviendo hoy con sus propios hijos. Además, agradeció la confianza de los suplidores a través de todas estas décadas. 

    La velada culminó con el tradicional corte de cinta, fotografías oficiales y un cóctel, donde los asistentes pudieron recorrer el nuevo espacio, pensado para inspirar y ofrecer siempre productos y servicios tan grandes como la imaginación del cliente.

