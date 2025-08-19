Lendoiro abre nuevas puertas a la imaginación en Ágora Santiago Center

Con el lema que ha inspirado a generaciones, "tan grande como tu imaginación", Lendoiro, la reconocida librería, papelería y tienda de materiales para artes, celebró la inauguración de su nueva y moderna sucursal en el primer nivel de Ágora Santiago Center, marcando un nuevo capítulo en su historia de más 50 años sirviendo a las familias de Santiago y la región.

La apertura reunió a familiares, clientes, amigos, suplidores y relacionados en una tarde cargada de emociones, recuerdos y entusiasmo por el futuro. El evento combinó la calidez de la tradición con el dinamismo de la innovación, reflejando el espíritu que ha convertido a Lendoiro en parte esencial de la vida de varias generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/lendoiro-3-7bdd8fcb.jpg Xiomara Moscoso, Lía Perelló y Maly Moscoso. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/lendoiro-5-15434abc.jpg Daisy Pérez y Warren Torres. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/lendoiro-6-2602169d.jpg Pamela Fernández y Cristina Marcos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/lendoiro-7-2959aacf.jpg Luis Carlos Álvarez y Oscar Frías. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/lendoiro-8-ec701f29.jpg Marco Perelló y Alexandra Capellán. (FUENTE EXTERNA)

Esencia de la marca

Durante el acto protocolar, Juana María Lendoiro, vicepresidenta y miembro de la familia fundadora, recordó el corazón y la esencia de la marca, destacando cómo Lendoiro ha crecido de la mano de las familias de Santiago, acompañando sus historias y formando parte de su día a día.

En sus palabras centrales el presidente de marca, Juan Lendoiro, habló de la visión hacia el futuro, resaltando la expansión, la diversidad de productos y la calidad de servicio que consolidan a la empresa como líder en el mercado de su categoría.

El momento más emotivo llegó con el mensaje de su fundador, el Sr. Bernardo Lendoiro, quien compartió la satisfacción que Lendoiro sea parte de las familias de la región siendo apoyo en la educación, crecimiento y creatividad.

Lendorio habló de la emoción de ver entrar a la tienda a clientes que alguna vez llegaron tomados de la mano de sus padres, volviendo hoy con sus propios hijos. Además, agradeció la confianza de los suplidores a través de todas estas décadas.

La velada culminó con el tradicional corte de cinta, fotografías oficiales y un cóctel, donde los asistentes pudieron recorrer el nuevo espacio, pensado para inspirar y ofrecer siempre productos y servicios tan grandes como la imaginación del cliente.