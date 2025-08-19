Samsung lleva a Casa Cuesta sus líneas Bespoke AI y Vision AI

Samsung Electronics, de la mano de Casa Cuesta, anunció la llegada de su más reciente portafolio de electrodomésticos Bespoke AI, una propuesta que combina diseño personalizado, eficiencia energética y la potencia de la inteligencia artificial (IA) para transformar la experiencia en el hogar.

Además, ya está disponible el más reciente portafolio de pantallas inteligentes Vision AI, que eleva la experiencia de entretenimiento en casa con imágenes y sonido optimizados por inteligencia artificial.

La nueva línea de electrodomésticos incluye innovaciones como la Bespoke AI French Door, que ajusta automáticamente la temperatura según los hábitos de uso para optimizar la conservación de los alimentos.

De igual modo, la Bespoke AI Laundry Combo, que lava y seca en un solo ciclo adaptándose al tipo de ropa, nivel de suciedad y clima y el aire acondicionado Bespoke AI WindFree, que enfría los espacios de forma rápida y silenciosa, sin viento directo y aprendiendo de los patrones de uso para ahorrar energía.

"Con esta nueva línea, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología que se adapte a la vida de las personas, simplificando sus rutinas y ayudando a que sus hogares sean más eficientes, cómodos y sostenibles", afirmó Fernando Escobedo, director de comercial Electronics en República Dominicana.

Por su parte, María Virginia Durán, gerente de Categoría Electro de Casa Cuesta, expresó: "Nos enorgullece traer a nuestros clientes lo más innovador en tecnología para el hogar, de la mano de Samsung".

"Con la llegada del portafolio Bespoke AI y las nuevas pantallas Vision AI, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones que combinan diseño, eficiencia y conectividad, elevando la experiencia de nuestros consumidores en su día a día", continuó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/samsung-casa-cuesta-2-47324d55.jpg Juan Carlos Pichardo y Carmen Paniagua. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/samsung-casa-cuesta-3-d5afa1f4.jpg Gabriela Beltrán y Elise Van Dalen. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/samsung-casa-cuesta-4-89453267.jpg Taiana Filpo, Andriny D´oleo y Pily Filpo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/samsung-casa-cuesta-5-7b4d8b2d.jpg Jochy Fersobe y Csar Villanueva. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/samsung-casa-cuesta-6-9dc9641d.jpg Aquiles Correa y Sandra Palmett. (FUENTE EXTERNA)

Promoción

Desde el 14 de agosto, inicia una promoción en todas las tiendas Casa Cuesta con descuentos de hasta un 25 % en los productos participantes, e instalación gratuita de electrodomésticos .

en todas las tiendas con descuentos de hasta un 25 % en los productos participantes, e . La promoción es válida hasta agotar existencia. Además, los clientes de Casa Cuesta podrán experimentar de primera mano estos productos en todas las tiendas del país, donde recibirán asesoría personalizada.

Te puede interesar Cuando la casa piensa por sí sola: electrodomésticos que se anticipan al usuario