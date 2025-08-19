Celebrarán quinta jornada Internacional Aladome-FDILA-RD

Las doctoras Rosalba Cabrera, María Disla, Rosa Daysi Agramonte y Rita Guerrero participarán en la 5ta. Jornada Internacional, Aladome-FDILA-RD. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia Latinoamericana de Odontólogos y Médicos Internacional (Aladome), encabezada por la doctora, Rosa Daysi Agramonte, celebrará la 5ta. Jornada Internacional, Aladome-FDILA-RD, el foro de la salud y la educación mundial en Santo Domingo.

Agramonte destacó que el evento promete ser un punto de encuentro trascendental para la ciencia, la salud y la filantropía.

Especialistas internacionales

Esta la jornada se llevará a cabo desde el 21 de agosto hasta el 23 de agosto, con el aval de la Federación Dental Ibero Latinoamericana (Fdila) y la Facop. El evento tendrá lugar en el salón de la Aula Magna del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc)

El encuentro reúne a médicos, odontólogos y profesionales de las ciencias de la salud que están interesados en intercambiar conocimientos de alto nivel y participar en una agenda científica y humanista.

La especalista destacó que cuentan con la colaboración del Comité Organizador del evento compuesto por: los doctores. María Magdalena Disla, Rita Guerrero, Angiolina Morales, Rosalba Cabrera, Maitte Paniagua, Eric Núñez, Carlos Mena, Silvia Alzogaray, (Argentina), Lisbeth Jerez, (Venezuela), Vanda Domínguez, (Brasil), y Julio Lalama (Ecuador).

Agramonte agregó que "la jornada unirá ciencia y solidaridad recaudando fondos para ancianos y niños en situación vulnerable en República Dominicana".