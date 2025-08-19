Usaflex inauguró su nueva tienda en Ágora Santiago Center

Tais Nunes, Valentina Núñez, Paola Pérez y Bruna Rauch estuveron presentes en la inauguración de la tienda de Usaflex. ( FUENTE EXTERNA )

Núñez Retail Investment, grupo operador en la República Dominicana de la reconocida marca brasileña de calzado Usaflex, inauguró su tienda en el tercer nivel de Ágora Santiago Center, durante un coctel al que asistieron sus principales ejecutivos, aliados comerciales, creadores de contenido, figuras del ámbito social de la Ciudad Corazón y clientes VIP de la marca.

Con esta inauguración se marca un paso importante en el proceso de expansión de Usaflex en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/6551--paola-perez-ana-thomen-y-valentina-nunez-032f2bad.jpg Paola Pérez, Ana Thomen y Valentina Núñez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/6541--bruna-rauch-y-tais-nunes-5502c9b4.jpg Bruna Rauch y Tais Nunes. (FUENTE EXTERNA)

Bienestar de la mujer

"Esta marca responde al bienestar de la mujer en todas sus etapas desde la vida laboral activa hasta momentos de descanso", explicó Valentina Núñez, Gerente de Marca de Núñez Retail Investment.

A su entender, Usaflex ofrece confort con estilo y tecnología brasileña adaptada al gusto latino y con un fiel compromiso con la salud postural, sin renunciar a la estética.

"Para los ejecutivos de Núñez Retail Investment, grupo operador de la marca en República Dominicana, esta apertura representa mucho más que una tienda: simboliza el compromiso con el público femenino que prioriza la comodidad sin sacrificar el estilo, y responde a una creciente demanda de propuestas que integren tecnología, diseño y bienestar", destacó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/6600--mariela-then-angelica-caldi-y-vivian-rosario-9190827c.jpg Mariela Then, Angélica Caldi y Vivian Rosario. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/6592--ana-thomen-y-chantal-silliman-03ab449e.jpg Ana Thomen y Chantal Silliman. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/6576-glorivette-guzman-y-anyelina-guzman-0d8ae263.jpg Glorivette Guzmán y Anyelina Guzmán. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con la Gerente de Marca de Núñez Retail Investment la nueva tienda Usaflex cuenta con un diseño minimalista, cálido y funcional, donde los productos son los protagonistas. "En ella se ofrecerán colecciones exclusivas para el mercado dominicano, enfocadas en zapatos de vestir, sandalias, flats, mocasines y líneas con tecnología anti-impacto, antideslizantes y antifúngica".

De su lado, Tais Nunes, Mercadeo Internacional Usaflex, manifestó que la llegada de Usaflex a Ágora Santiago Center marca un nuevo capítulo en la expansión internacional de la marca, reflejando no solo su solidez en el mercado, sino también su capacidad de transformación y conexión con nuevas consumidoras.

"Estamos viviendo un momento especial: Usaflex se renueva, se expande y se acerca aún más a las mujeres, comprendiendo sus necesidades reales y acompañándolas en todas las etapas de la vida", señaló.

Explicó que esta propuesta combina confort y belleza, alineando bienestar y moda en cada paso.

"La apertura en Ágora Santiago Center refuerza nuestro compromiso de estar presentes en puntos estratégicos y de alto valor, acercando nuestros productos a un nuevo público que busca estilo sin renunciar a la comodidad. Nos emociona seguir construyendo esta historia, cada vez más cerca de nuestras consumidoras", agregó.

Agradeció la confianza y apoyo de Núñez Retail Investment por traer al país una línea exclusiva, que satisface las necesidades de la mujer que con suma elegancia y busca dejar una huella de estilo en cada pisada.

La elección de Ágora Santiago Center responde a una estrategia dual: por un lado, buscan acercar la experiencia Usaflex a una clientela exigente, moderna y activa del Cibao, y por otro, apoyar el crecimiento comercial de la zona norte del país.

Ágora es un centro comercial de reciente apertura que ha dinamizado el desarrollo económico de la zona, atrayendo marcas nacionales e internacionales, y consolidándose como un nuevo punto de encuentro para el público santiaguero y de provincias aledañas.

Usaflex apuesta por formar parte de este ecosistema en crecimiento, aportando una propuesta diferenciadora de calzado con propósito.

Más sobre Usaflex

Fundada en 1998 en la ciudad de Igrejinha, Rio Grande do Sul, Usaflex es pionera y líder en la fabricación de calzados y bolsos de cuero que priorizan la innovación, el estilo y la comodidad para mujeres.

Con una producción de hasta 25 mil pares de calzado por día, la marca se destaca por incorporar tecnología en más de 50 líneas de productos, que pueden adquirirse a través de la tienda virtual, tiendas multimarca o en una de las más de 340 franquicias distribuidas por todo el territorio nacional.