Anuncian el séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar

Alejandro Cambiaso y Amelia Reyes Mora, anfitriones del Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. ( FUENTE EXTERNA )

Los días 22 y 23 de octubre de 2025, el Hotel Marriott Piantini en Santo Domingo acogerá el séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, un evento clave para el posicionamiento de la República Dominicana como destino de salud y bienestar a nivel mundial.

El anuncio fue realizado por el Dr. Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), y Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica y vicepresidenta de la ADTS, quienes destacaron el papel estratégico del congreso para fortalecer la marca país y atraer nuevas inversiones al sector salud.

Durante dos jornadas, más de 35 expertos nacionales e internacionales se darán cita para debatir sobre el presente y futuro del turismo médico, integrando voces de sectores clave como la salud, el turismo, las finanzas, la tecnología, los seguros, el gobierno y el mercado de valores.

El evento será inaugurado por el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Víctor Atallah, y contará con tres conferencias magistrales de renombradas figuras internacionales.

Entre ellas, la Dra. Marcela G. del Carmen, presidenta del Hospital General de Massachusetts, abordará la mejora de la experiencia del paciente internacional y la integración de sistemas de salud.

Asimismo, el Dr. Henry Gallardo, presidente de la Federación Internacional de Hospitales, explorará los temas de liderazgo y sostenibilidad en el sector. Otro de los momentos esperados será una conferencia centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el turismo de salud, a cargo de una figura internacional de gran renombre aún por revelar.

El programa

Incluirá siete paneles temáticos que tratarán desde la evolución del turismo médico hasta la innovación tecnológica en la atención sanitaria:

“Retos, aprendizajes y oportunidades en turismo de salud y medicina turística”, moderado por Amelia Reyes Mora, con la participación de destacados líderes del sector como el Dr. José Natalio Redondo, la Dra. Virginia Laureano y Milagros Ureña, entre otros.

“Finanzas que transforman”, con la moderación del Dr. Cambiaso, reunirá a altos ejecutivos de las principales entidades financieras del país para debatir sobre el rol del capital en el crecimiento del sector salud.

“Acreditaciones y certificaciones”, con expertos internacionales como Michael Giuliano (Planetree) y Bill Cook (GHA), discutirá los estándares que garantizan la calidad y seguridad en los servicios médicos.

“El futuro del turismo del bienestar”, bajo la conducción de Aguie Lendor de Asonahores, examinará cómo este segmento sigue ganando protagonismo dentro de la industria turística.

“Innovaciones en la oferta de salud en la República Dominicana”, moderado por Franklin Glass, presentará casos de éxito de centros médicos líderes del país.

“Diseño centrado en el paciente”, con la participación de expertos en arquitectura hospitalaria y experiencia del usuario.

“El impacto de la tecnología en la calidad de la atención”, donde se explorará cómo las herramientas digitales están revolucionando los servicios de salud.