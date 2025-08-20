Augusto Ramírez es el nuevo presidente de la Fundación Brugal

Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal, ha sido elegido presidente de la Fundación Brugal. ( FUENTE EXTERNA )

Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal, fue elegido presidente de la Fundación Brugal en la más reciente asamblea de la organización sin fines de lucro, una de las más admiradas en la República Dominicana por su compromiso con el país y sus aportes a la educación, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

Reconocimiento a la solidaridad

Ramírez ha estado al frente de la transformación que se ha producido en Casa Brugal, para convertir al ron de los dominicanos en el ron ultra-premium número uno del mundo.

También se ha mantenido estrechamente vinculado a la labor de la Fundación y de los Premios Brugal Cree en su Gente, el mayor reconocimiento a la solidaridad en el país.

"Agradezco profundamente esta oportunidad de estar aún más cerca de la labor de una organización que siempre he admirado por sus grandes aportes. Es un gran compromiso para mí darle continuidad a los aportes y la huella que tantos dominicanos solidarios han podido dejar con el apoyo de la Fundación Brugal", afirmó Augusto Ramírez.

La nueva directiva de la Fundación Brugal también está integrada por Franklin Báez Henríquez, vicepresidente; Luis Concepción, tesorero; Ralvin Gross, secretario, Manuel Andrés Brugal, Virginia Cabral Arzeno, Fernando Ortega Zeller, María Melo y Julissa Almonte como vocales, así como Ivette Bautista, quien lidera la dirección ejecutiva de la entidad.

La Fundación Brugal seguirá basando sus aportes en tres pilares fundamentales: la solidaridad con las comunidades más vulnerables, la educación de las futuras generaciones y la conservación del medio ambiente.

La reconocida entidad se enfocará en los temas relacionados con la educación, priorizando acciones que contribuyan a elevar las capacidades de los maestros y la calidad de la educación, tanto desde programas de alcance nacional en colaboración con la academia, como a través del Centro Educativo George Arzeno Brugal, donde la Fundación impacta directamente a más de 600 niños.

"En los próximos años la Fundación Brugal también seguirá profundizando y focalizando sus aportes a través de los Premios Brugal Cree en su Gente, los cuales han impactado de manera positiva a más de 150 instituciones sin fines de lucro en toda la geografía del país, la conservación del medio ambiente y la educación, donde haremos un especial énfasis, para contribuir a formar los dominicanos que más necesita el país para su desarrollo", concluyó Ramírez.