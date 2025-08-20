Centro Cuesta Nacional celebra la excelencia académica de los hijos de sus colaboradores

En el marco de sus 90 años, Centro Cuesta Nacional (CCN) continúa dejando un legado que se forja con esfuerzo y dedicación, en esta ocasión celebrando la vigésima primera edición de su programa Excelencia Académica, una iniciativa que durante más de dos décadas ha premiado el esfuerzo y dedicación de los hijos e hijas de sus colaboradores.

Este año, se realizó la ceremonia en la que los estudiantes de la categoría Excelentes, un total de 343 niños y jóvenes, fueron homenajeados en el auditorio Monseñor Amancio Escapa de Casa San Pablo por su sobresaliente rendimiento durante el año escolar 2024-2025.

Los 284 estudiantes de la categoría Muy Buenos también recibieron sus reconocimientos y premios en una fecha posterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/0396--amalia-vega-elaine-rivera-jose-manuel-rivera-johandry-martinez-johan-martinez-y-isabel-gonzalez-3be68238.jpg Amalia Vega, Elaine Rivera, José Manuel Rivera, Johandry Martínez, Johan Martínez y Isabel González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/amalia-vega-vicepresidente-de-comunicacion-corporativa-y-relaciones-institucionales-de-ccn-a97ce234.jpg Amalia Vega, vicepresidente de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de CCN. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/colorido-y-animado-baile-del-equipo-divershow-c28cf0c6.jpg Colorido y animado baile del equipo Divershow. (FUENTE EXTERNA)

En el evento, se destacó el proyecto de Orgullo De Mi Tierra: El Pico Duarte, donde se comparó el esfuerzo de los estudiantes y sus buenas notas con el hecho de subir a la montaña más alta del Caribe.

"Para alcanzar la cima, hay que atravesar senderos empinados, concentrarse en la meta, planificar cada paso y, sobre todo, nunca perder de vista el objetivo. Porque cada paso, aunque pequeño, nos acerca un poco más al punto más alto.", destacó Amalia Vega, vicepresidente de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de CCN.

En esta edición, dos estudiantes considerados Súper Excelentes, con un promedio perfecto de 100 puntos, fueron galardonados de manera especial, otorgándoles una computadora portátil a cada uno, en reconocimiento a su excepcional desempeño académico.

El programa Excelencia Académica, que forma parte de las iniciativas de apoyo y motivación de CCN, busca inspirar a los estudiantes a cultivar valores fundamentales que la empresa promueve, como la disciplina, la constancia y el compromiso. Desde su inicio, ha premiado a más de 3,500 hijos de colaboradores en los niveles básico y medio.

Esta celebración a la excelencia inició con la presentación del trailer de la película El Pico Duarte, parte del proyecto Orgullo De Mi Tierra y razón por la cual esta edición de Excelencia Académica se dedicó a esta majestuosa montaña.

La Sra. Vega cerró diciendo, "Hoy, queridos estudiantes, no están en la cima final de su montaña —porque aún les quedan muchos sueños y metas por conquistar—, pero sí han llegado muy alto, a un lugar que no todos logran alcanzar. Y eso merece celebrarse con orgullo."

El evento también estuvo marcado por un ambiente festivo con la presentación de un colorido y animado baile del equipo Divershow, que llenó de energía y alegría la jornada.

Los asistentes vivieron una tarde de emoción y celebración, reforzando el compromiso de CCN con la educación y el bienestar de las familias que forman parte de su gran equipo.

Sobre CCN

Centro Cuesta Nacional es el grupo de venta al detalle más diverso de República Dominicana. Cuenta con seis unidades de negocios y un extenso portafolio de formatos de negocios de calidad reconocida.

CCN actualmente opera más de 50 tiendas en todo el país, que incluyen Supermercados Nacional, los hipermercados Jumbo, la distribuidora Manuel González Cuesta, y las tiendas Casa Cuesta, Bebemundo, Juguetón, Cuesta Libros, La Bodega, Ferretería Cuesta.

Además, gestiona una panadería industrial, un centro de distribución y una planta de procesamiento de carne certificada en ISO 9001:2015.