Santo Domingo Motors y Cadillac presentan la nueva Escalade 2025

Alexis Anselin, Aníbal Rodríguez, Iván Duque, Ailin Lockward y Welington Marte participaron en el lanzamiento de la nueva Escalade 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La marca Cadillac, representada en el país por Santo Domingo Motors, presentó su nueva Cadillac Escalade 2025, una SUV que fusiona lujo, tecnología de vanguardia y poder automotriz, en su showroom de la avenida John F. Kennedy, en el marco de un evento que combinó sofisticación, análisis geopolítico y networking empresarial de alto nivel.

La presentación, realizada en alianza con Barna Management School, incluyó la conferencia magistral "Geopolítica y comercio exterior: oportunidades y desafíos para la República Dominicana", a cargo del expresidente colombiano Iván Duque, quien compartió su visión sobre los retos globales y las oportunidades que enfrenta el país en el contexto internacional.

Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, ofreció las palabras de apertura destacando la convergencia entre pensamiento estratégico y diseño innovador.

Exhibición de la nueva Cadillac Escalade 2025. (FUENTE EXTERNA)

"Esta noche es la unión de dos fuerzas transformadoras: el análisis que impulsa el cambio y la tecnología que mueve el mundo desde el volante de un vehículo extraordinario", expresó ante una audiencia compuesta por egresados de Barna, empresarios, líderes de opinión y aliados de la marca.

Ricardo Torres, gerente comercial senior de la marca, resaltó que la nueva Cadillac Escalade, que está disponible en sus versiones SUV y ESV Premium Luxury, y que el modelo representa la cima del diseño automotriz.

Con una pantalla curva HD de 55 pulgadas en resolución 4K, apertura y cierre automático en sus cuatro puertas, sistema de audio AKG con 36 bocinas y una iluminación coreografiada, la Escalade redefine la experiencia de manejo premium.

José Luis Benzán, Ricardo Torres, y Jamile Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) César Fernández, Katherine Hernández y Hamilton Frías. (FUENTE EXTERNA)

El vehículo cuenta con un motor Vortec V8 de 6.2 litros con capacidad Flex Fuel y tracción en las cuatro ruedas, que entrega 425 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Su nuevo diseño frontal con parrilla iluminada y emblema Cadillac proyecta una presencia dominante en cualquier entorno.

Pedro Ruiz, gerente de la División de Lujo de Santo Domingo Motors, señaló que el modelo está dirigido a un público de alto perfil, como ejecutivos, empresarios y familias que priorizan el confort, la tecnología y la distinción. "Cadillac Escalade no es solo un vehículo; es una declaración de liderazgo, visión y sofisticación".

Durante el evento, el expresidente Duque subrayó la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas para afrontar los desafíos de un mundo marcado por la disrupción geopolítica, tecnológica y ambiental. Su intervención resonó con la propuesta de Cadillac: innovación, liderazgo y visión a largo plazo.

Los invitados pudieron disfrutar de una experiencia sensorial completa, con recorrido privado por el showroom, atención personalizada y un brindis final que selló la noche como una de las más memorables del año para el sector automotriz de lujo en el país.

La Cadillac Escalade 2025 ya está disponible para prueba de manejo y adquisición inmediata, a través del portal de la marca y en el showroom de Santo Domingo Motors.

Sobre Cadillac

Es una marca de automóviles de lujo, fabricados y vendidos por la empresa estadounidense General Motors, creada por William Murphy en 1902. El nombre fue tomado del fundador de la ciudad de Detroit, Míchigan, en 1701, el oficial del ejército francés, Antoine de la Mothe Cadillac.

Es una marca automotriz que usó los avances tecnológicos novedosos en cada época en sus automóviles, como, por ejemplo: los elevalunas eléctricos, la radio, y el encendido eléctrico, los cinturones de seguridad, frenos ABS, asientos eléctricos de posición, luces xenón, Motor de 32 válvulas.

Sobre Santo Domingo Motors

Fundada en 1920, Santo Domingo Motors representa y comercializa en República Dominicana las marcas de vehículos Chevrolet, Cadillac, Suzuki, Nissan e Infiniti, y la de motocicletas Yamaha.

Además, ofrece un completo paquete de servicios que abarca desde la recepción de vehículos, financiamiento y seguros para una adquisición conveniente y segura, hasta un variado portafolio de accesorios y servicios complementarios.