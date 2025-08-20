SDCVE celebra en Punta Cana el IV Congreso Internacional y el XIII Fórum Venoso Latinoamericano

Dr. Andrés Marín, Dr. Jorge Ulloa, Dr. Moisés Garib (presidente de la SDCVE), Dra. Elsa Rollán y Dr. Porfirio García. ( FUENTE EXTERNA )

Del 7 al 10 de agosto, la ciudad fue el escenario del IV Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE) y del XIII Fórum Venoso Latinoamericano, lo que lo consolidó como uno de los eventos médicos más relevantes de la región en el ámbito de la salud vascular.

La cita reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos sobre los avances más recientes en diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades vasculares.

En total, participaron 27 expertos internacionales y 13 nacionales, quienes presentaron investigaciones, casos clínicos y tecnologías innovadoras que están transformando la cirugía vascular y endovascular en América Latina.

Homenaje póstumo

Este congreso fue dedicado póstumamente al Dr. Jorge Ulloa Domínguez (+), eminente cirujano vascular colombiano, reconocido por su amplia trayectoria y aportes en el campo de las enfermedades venosas.

Uno de los hitos de esta edición fue la elección del Dr. Andrés Marín Marín como nuevo presidente del Fórum Venoso Latinoamericano, convirtiéndose en el primer dominicano en ocupar dicho cargo. Su designación representa un reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el desarrollo de la medicina vascular en la región.

Durante su intervención, el Dr. Marín destacó la importancia de la formación continua, la investigación colaborativa y la participación activa de los países miembros, con una visión orientada a resultados tangibles y a la construcción de una red médica sólida, descentralizada y eficiente, en la que todas las voces tengan espacio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/bd11457c-f921-415a-a7a3-96fbe4299fac-50a22713.jpg Dr. Moisés Garib, presidente de la SDCVE. (FUENTE EXTERNA)

Llamó, además, a trabajar en unidad y hermandad para el avance común de la cirugía venosa en América Latina.

Durante los cuatro días, los asistentes debatieron temas clave como el manejo integral de enfermedades venosas y arteriales, patologías complejas de la aorta, técnicas mínimamente invasivas y la necesidad de fortalecer la educación médica continua.

Asimismo, se realizaron talleres prácticos con dispositivos de última generación, varios de los cuales estarán disponibles próximamente en República Dominicana.

El éxito del evento reafirma el liderazgo de la SDCVE en el impulso de la excelencia médica y su compromiso con posicionar al país como referente regional en cirugía vascular y endovascular, promoviendo el intercambio científico y la colaboración internacional, trascendiendo fronteras.

