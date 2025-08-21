Carmen Quijano de Aguilera asume la presidencia del Voluntariado Banreservas

Carmen Quijano, presidenta del Voluntariado Banreservas, junto al equipo del Voluntariado Banreservas. Desde la izquierda: Paulina Rodríguez, Robert Mateo y Vanessa Haché. ( FUENTE EXTERNA )

La doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera fue presentada como la nueva presidenta del Voluntariado Banreservas. Afirmó que ampliará y reforzará los programas sociales que realiza este organismo, al tiempo que pondrá en marcha otras iniciativas en beneficio de la sociedad dominicana.

Al asumir las nuevas funciones, Quijano de Aguilera resaltó que el Voluntariado cumple la responsabilidad de llevar a cabo programas de preservación del medio ambiente, de inclusión, salud pública, educación y de permanente interacción con los colaboradores del banco y sus filiales.

"Estos programas serán impulsados en la medida que lo ameriten, ampliados y reforzados, para que las políticas de Responsabilidad Social del nuevo presidente ejecutivo se vean reflejadas en cada sector a donde vayan dirigidas estas iniciativas", expresó.

Quijano de Aguilera, quien es médico de formación, dijo sentirse honrada de asumir la presidencia del Voluntariado Banreservas, una institución que desde el 1979 ha tenido una gran incidencia social a través de múltiples programas en beneficio de la sociedad dominicana.

Añadió que hará una gestión encaminada a respaldar la visión del Voluntariado, de ser una organización que contribuya:

Al bienestar social

Al desarrollo humano sostenible del país, con planes y proyectos que continuarán teniendo como prioridad a los sectores más vulnerables.

Programas destacados

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/1-carmen-alicia-quijano-7909fedf.jpg Carmen Alicia Quijano. (FUENTE EXTERNA)

Entre los programas más destacados de esta entidad sin fines de lucro se encuentran Vida, a través del cual realiza continuas jornadas de intercambio de desechos plásticos por alimentos en las riberas de los ríos Ozama, en Santo Domingo, y Yaque, en Santiago.

Otro programa destacado es Reservas del Futuro, destinado a ofrecer becas para bachilleres destacados de escuelas públicas, además de gestionar la plataforma digital Educlic, que cuenta con recursos educativos adaptados a cada etapa de los jóvenes, quienes pueden consultarla gratuitamente.