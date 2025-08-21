Fashion & Travel Escapade regresa a Punta Cana, en su segunda edición

Leonel Lirio, Rocío Montás, Sócrates McKinney, Giannina Azar y Sara Ranghi, durante el encuentro en el que se dieron a conocer los detalles de Fashion & Travel Escapade. ( KEVIN RIVAS )

El resort Paradisus Grand Cana - All Suites acogerá por segundo año consecutivo el evento Fashion & Travel Escapade, una plataforma que fusiona moda y turismo, y que este 2025, se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre, en colaboración con Paradisus by Meliá y el reconocido productor de moda Sócrates McKinney.

La presentación oficial del evento se llevó a cabo en El Catador, durante un encuentro íntimo que reunió a figuras influyentes del mundo de la moda, diseñadores, creadores de contenido y medios de comunicación.

Talentos

Aquí se anunció que contará con la participación de destacados diseñadores nacionales e internacionales, quienes mostrarán lo último en tendencias de moda nupcial y resort. Entre ellos figuran:

Leonel Lirio, célebre por vestir a reinas de belleza.

Giannina Azar, reconocida por su estilo vibrante y su influencia en celebridades internacionales.

Arcadio Díaz, con su visión innovadora de la moda masculina.

Gabriela Álvarez, creadora de la firma Alvazar, sinónimo de elegancia y sofisticación.

Reptilia, marca brasileña con enfoque sostenible liderada por la arquitecta Heloisa Strobel.

Javier Saiach, diseñador argentino de alta costura con una carrera de 25 años.

José Forteza, editor senior de Condé Nast para Vogue, GQ y AD, será el invitado de honor durante la "Noche Vogue".

Entre la moda y los viajes

La programación iniciará el 18 de septiembre con una cena exclusiva en las instalaciones del hotel para invitados especiales, destacando la oferta gastronómica del resort.

El 19 de septiembre, el público asistente podrá disfrutar del Fashion Night Market, coordinado por Ana Thomen, donde se presentarán propuestas de moda, accesorios y artesanía de marcas como Yenny Vásquez, Pratstico by Yeryll Prats, Marina Zapata, Caramelo by Fernanda Vásquez, Ká Dipuglia, Versa by Mariu Jones.

Asimismo, Isla Bendita, Garomas by Giuly Maronese, MCK, Laura Tosato y Ommy by Omayra Casillas.

También se desarrollará un conversatorio titulado Fashion Talk, con la participación de los diseñadores invitados y reconocidas blogueras de viajes como Keila Rodríguez (The Adrenaline Traveler), Onysela Valdez (Mis Viajes, Mi Destino) e Ichanell Rodríguez (Hablemos de Estilo Podcast), moderado por Sócrates McKinney.

La jornada concluirá con los desfiles oficiales de cada diseñador y el esperado cierre con la glamorosa Noche Vogue, que contará con la presencia de José Forteza, una de las voces más influyentes de la moda en América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/77a0703-e5b8e371.jpg Camila Dipuglia, José Padulla y Ana Thomen. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/77a0706-5a1e83cf.jpg Marlenne Jiménez y Susan Taveras. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/77a0710-19630afb.jpg Parte de los talentos participantes. (KEVIN RIVAS)