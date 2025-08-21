×
Minute Maid vuelve a República Dominicana con su campaña global "Lleno de vida"

La marca de jugos invita a los consumidores dominicanos a romper el piloto automático y encontrar un momento de pausa y relajación

    Expandir imagen
    Minute Maid vuelve a República Dominicana con su campaña global "Lleno de vida"
    Paz Cereijo, César De Leo´n, Francisco Moreta, Carlos Pastrana y Emilia Villamari´n. (FUENTE EXTERNA)

    La marca de jugos Minute Maid, que forma parte del portafolio de bebidas de la Compañía Coca-Cola, regresa al mercado dominicano con una identidad renovada y la campaña global "Lleno de vida".

    "Estamos muy emocionados de traer nuevamente Minute Maid a la República Dominicana", destacó Emilia Villamarín, directora Senior de Marketing.

    "Ahora con una propuesta que invita a las personas a salir del piloto automático y disfrutar de los pequeños momentos del día, desde la vuelta a clases hasta los descansos en la universidad o durante la comida, con la frescura y los sabores favoritos de la marca", agregó.

    Minute Maid llega al país con tres sabores: Citrus Punch, Fruit Punch y Manzana, disponibles en presentaciones de 355 ml, 500 ml y 1 litro, para que los dominicanos puedan disfrutarlo en cualquier momento del día.

    Y para aquellos que buscan disfrutar todo el sabor de la fruta, sus néctares están disponibles en manzana, pera, mango y mango fresa.

    Expandir imagen
    Infografía
    Rosanna Pela´ez, Lidia Castro, Juan Amell, Karla Mun~oz y Ana V. Garci´a. (FUENTE EXTERNA)

    Francisco Moreta, director de Operaciones de Bebidas No Carbonatas de la región del Caribe de la Compañía Coca-Cola señaló que este regreso busca volver a compartir con los dominicanos una marca que conecta con lo que vivimos cada día y crear una conexión auténtica con los consumidores locales, haciendo de Minute Maid una opción presente en los momentos que realmente importan del día a día.

    "Minute Maid llega con una propuesta fresca y vibrante, que refleja energía y el gran sabor de la fruta, ofreciendo sabores que acompañaran a los dominicanos en su rutina diaria", agregó Moreta.

    Campaña

    • La campaña global "Lleno de vida" combina un diseño visual dinámico, paleta de colores cálidos, tipografía suave y fotografías estimulantes, con un mensaje que invita a pausar, disfrutar y llenarse de vitalidad en cada momento. 
    • La iniciativa se activará en el país a través de medios de televisión, plataformas digitales, redes sociales y experiencias presenciales, ofreciendo a los consumidores una forma de romper la rutina y reconectarse con su día a día.
