Minute Maid vuelve a República Dominicana con su campaña global "Lleno de vida"

La marca de jugos Minute Maid, que forma parte del portafolio de bebidas de la Compañía Coca-Cola, regresa al mercado dominicano con una identidad renovada y la campaña global "Lleno de vida".

"Estamos muy emocionados de traer nuevamente Minute Maid a la República Dominicana", destacó Emilia Villamarín, directora Senior de Marketing.

"Ahora con una propuesta que invita a las personas a salir del piloto automático y disfrutar de los pequeños momentos del día, desde la vuelta a clases hasta los descansos en la universidad o durante la comida, con la frescura y los sabores favoritos de la marca", agregó.

Minute Maid llega al país con tres sabores: Citrus Punch, Fruit Punch y Manzana, disponibles en presentaciones de 355 ml, 500 ml y 1 litro, para que los dominicanos puedan disfrutarlo en cualquier momento del día.

Y para aquellos que buscan disfrutar todo el sabor de la fruta, sus néctares están disponibles en manzana, pera, mango y mango fresa.

Francisco Moreta, director de Operaciones de Bebidas No Carbonatas de la región del Caribe de la Compañía Coca-Cola señaló que este regreso busca volver a compartir con los dominicanos una marca que conecta con lo que vivimos cada día y crear una conexión auténtica con los consumidores locales, haciendo de Minute Maid una opción presente en los momentos que realmente importan del día a día.

"Minute Maid llega con una propuesta fresca y vibrante, que refleja energía y el gran sabor de la fruta, ofreciendo sabores que acompañaran a los dominicanos en su rutina diaria", agregó Moreta.

Campaña

La campaña global "Lleno de vida" combina un diseño visual dinámico , paleta de colores cálidos, tipografía suave y fotografías estimulantes, con un mensaje que invita a pausar, disfrutar y llenarse de vitalidad en cada momento.

La iniciativa se activará en el país a través de medios de televisión, plataformas digitales, redes sociales y experiencias presenciales, ofreciendo a los consumidores una forma de romper la rutina y reconectarse con su día a día.

