Grupo Viamar presenta la Lincoln Navigator: "literalmente un spa sobre ruedas"

Joan Abreu, William Vélez, Fernando Villanueva, Ignacio Saint Hilaire y Ernesto Hernández, durante el lanzamiento de la nueva Lincoln Navigator. ( SAMIL MATEO )

Grupo Viamar presentó oficialmente la nueva Lincoln Navigator 2025, la SUV insignia de la marca, que llega con un diseño renovado, innovaciones tecnológicas y una propuesta de lujo sofisticado que transforma cada trayecto en una experiencia sin precedentes.

El lanzamiento se hizo en La Casa de los Vitrales, de Casas del XVI, donde se develizó el imponente vehículo.

Aquí Ignacio Saint Hilaire , Brand manager de la Lincoln y Ford República Dominicana, quien consideró que este modelo la marca continúa adelantándose al futuro conectado, con su estilo inconfundible, una experiencia digital e inmersiva a bordo.

"Sin duda va a atraer a todos aquellos amantes del lujo sofisticado, pero sobre todo funcional", añadió.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/21082025-lincoln-navigator-2025---samil-mateo-dominici618029-d3ed19e5.jpg Lincoln Navigator. (SAMIL MATEO)

Por su parte, Ernesto Hernández, especialista de producto para República Dominicana, ofreció más detalles sobre el equipamiento de esta nueva generación:

"La nueva Lincoln Navigator llega a República Dominicana con un diseño evolucionado y nuevas características conectadas que sin duda mejorarán la experiencia de propiedad para nuestros clientes", explicó resaltando que su interior ha sido completamente renovado, incorporando materiales de primera calidad y una atmósfera de lujo envolvente.

Entre las principales novedades se encuentra la Lincoln Digital Experience, una experiencia digital que cobra vida a través de una pantalla panorámica inmersiva de 48 pulgadas, extendida horizontalmente en el panel de instrumentos, complementada con una pantalla táctil central de 11.1 pulgadas, añadió.

La experiencia se completa con comandos de voz, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y la innovadora función Lincoln Rejuvenate, "que la convierte literalmente en un spa sobre ruedas".

Esta tecnología permite ajustar automáticamente la posición del asiento, climatización, aromatización, sonido, iluminación e imágenes, todo orientado a reducir el estrés y proporcionar una experiencia completamente revitalizante, dijo.

Una de las novedades más destacadas es su nueva puerta trasera Lincoln Splitgate, exclusiva en su clase. Esta funcionalidad facilita el acceso al área de carga, que puede dividirse en múltiples niveles o incluso transformarse en una zona de asientos, aportando una versatilidad sin precedentes en el segmento.

También está ocupada con:

Un potente motor V6 biturbo de 3.5 litros, capaz de entregar hasta 440 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque.

Un sistema de tracción en las cuatro ruedas y suspensión adaptativa con amortiguación de control continuo, ideal para enfrentar cualquier tipo de terreno con el máximo confort.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/21082025-lincoln-navigator-2025---samil-mateo-dominici617953-e8fd5115.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/21082025-lincoln-navigator-2025---samil-mateo-dominici617953-e8fd5115.jpg Horacio Read Villanueva, Farah Read de Dipini, Juan Miguel Villanueva, Sonia Read y Mauricio Bogaert. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/21082025-lincoln-navigator-2025---samil-mateo-dominici617961-5e520df0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/21082025-lincoln-navigator-2025---samil-mateo-dominici617961-5e520df0.jpg José Luis Reyes, Bernard Asencio, Johana Barrera y Carlos Alaniz. (SAMIL MATEO)