MIO Banreservas presenta su nueva tarjeta de crédito Mastercard
Permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de pago más flexible y con aceptación global
MIO, la innovadora fintech líder en inclusión financiera en República Dominicana, anuncia la expansión de su portafolio con la incorporación de la credencial de pago Mastercard a su cuenta digital o de pago electrónico Mio Banreservas.
Esta alianza estratégica permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de pago más flexible y con aceptación global, ampliando las oportunidades de pago en comercios físicos y digitales.
“La incorporación de la marca fortalece nuestra misión de ofrecer soluciones financieras innovadoras, permitiendo a los clientes de MIO Banreservas acceder a la red de Mastercard, reconocida por su tecnología de vanguardia en seguridad y cobertura global", expresó Maximiliano Barr, Cofundador y Chief Commercial Officer de MIO.
Destacó que seguirán ofreciendo más opciones para que nuestros clientes manejen sus finanzas con seguridad y confianza, mediante soluciones adaptadas a las necesidades de nuestro mercado.
Beneficios
- Acceso a promociones exclusivas: Beneficios especiales en comercios aliados de Mastercard brindando un valor agregado a los usuarios.
- Seguridad avanzada: Protección contra fraudes, robo, daño accidental y cobertura en caso de no entrega / y o entrega de la compra cubierta. Aplican términos y condiciones.
- Pagos sin contacto: la comodidad y rapidez de los pagos sin contacto hacen de cada transacción una experiencia ágil y eficiente acercando tu tarjeta o teléfono a la terminal
Sobre MIO
Es una cuenta 100% digital que se solicita totalmente gratis en la aplicación MIO Banreservas desde un celular inteligente.
La nueva cuenta permite abrirla sin costo y sin balance mínimo inicial, con ella los clientes pueden administrar su dinero, realizar transferencias y pagar de una forma simple y sencilla.
Entre los requisitos para obtenerla están:
- Un teléfono celular inteligente
- Una conexión a internet Wifi o red móvil
- Descargar la aplicación MIO Banreservas
- Realizar proceso de solicitud de la nueva Cuenta de Pago Electrónico completando los datos que solicita la aplicación.
- Cédula de identidad y electoral / Clientes extranjeros nacionalizados