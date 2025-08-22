×
MIO Banreservas presenta su nueva tarjeta de crédito Mastercard

Permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de pago más flexible y con aceptación global

    Expandir imagen
    MIO Banreservas presenta su nueva tarjeta de crédito Mastercard
    Maximiliano Barr, Christian Pichardo, Ysidro García, Tomás Alonso e Icelsa Diaz, durante la presentación de la novedad de MIO Banreservas.
    (FUENTE EXTERNA)

    MIO, la innovadora fintech líder en inclusión financiera en República Dominicana, anuncia la expansión de su portafolio con la incorporación de la credencial de pago Mastercard  a su cuenta digital o de pago electrónico Mio Banreservas.

    Esta alianza estratégica permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de pago más flexible y con aceptación global, ampliando las oportunidades de pago en comercios físicos y digitales.

    “La incorporación de la marca fortalece nuestra misión de ofrecer soluciones financieras innovadoras, permitiendo a los clientes de MIO Banreservas acceder a la red de Mastercard, reconocida por su tecnología de vanguardia en seguridad y cobertura global", expresó Maximiliano Barr, Cofundador y Chief Commercial Officer de MIO.

    Destacó que seguirán ofreciendo más opciones para que nuestros clientes manejen sus finanzas con seguridad y confianza, mediante soluciones adaptadas a las necesidades de nuestro mercado.

    Beneficios 

    • Acceso a promociones exclusivas: Beneficios especiales en comercios aliados de Mastercard brindando un valor agregado a los usuarios.
    • Seguridad avanzada:  Protección contra fraudes, robo, daño accidental y cobertura en caso de no entrega / y o entrega de la compra cubierta. Aplican términos y condiciones.
    • Pagos sin contacto: la comodidad y rapidez de los pagos sin contacto hacen de cada transacción una experiencia ágil y eficiente acercando tu tarjeta o teléfono a la terminal

    Sobre MIO

    Es una cuenta 100% digital que se solicita totalmente gratis en la aplicación MIO Banreservas desde un celular inteligente.

    La nueva cuenta permite abrirla sin costo y sin balance mínimo inicial, con ella los clientes pueden administrar su dinero, realizar transferencias y pagar de una forma simple y sencilla.

    Entre los requisitos para obtenerla están: 

    • Un teléfono celular inteligente
    •  Una conexión a internet Wifi o red móvil
    •  Descargar la aplicación MIO Banreservas
    •  Realizar proceso de solicitud de la nueva Cuenta de Pago Electrónico completando los datos que solicita la aplicación.
    •  Cédula de identidad y electoral / Clientes extranjeros nacionalizados
