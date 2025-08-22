MIO Banreservas presenta su nueva tarjeta de crédito Mastercard

Maximiliano Barr, Christian Pichardo, Ysidro García, Tomás Alonso e Icelsa Diaz, durante la presentación de la novedad de MIO Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

MIO, la innovadora fintech líder en inclusión financiera en República Dominicana, anuncia la expansión de su portafolio con la incorporación de la credencial de pago Mastercard a su cuenta digital o de pago electrónico Mio Banreservas.

Esta alianza estratégica permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de pago más flexible y con aceptación global, ampliando las oportunidades de pago en comercios físicos y digitales.

“La incorporación de la marca fortalece nuestra misión de ofrecer soluciones financieras innovadoras , permitiendo a los clientes de MIO Banreservas acceder a la red de Mastercard , reconocida por su tecnología de vanguardia en seguridad y cobertura global ", expresó Maximiliano Barr, Cofundador y Chief Commercial Officer de MIO .

Destacó que seguirán ofreciendo más opciones para que nuestros clientes manejen sus finanzas con seguridad y confianza, mediante soluciones adaptadas a las necesidades de nuestro mercado.

Beneficios

Acceso a promociones exclusivas: Beneficios especiales en comercios aliados de Mastercard brindando un valor agregado a los usuarios .

especiales en de brindando un a los . Seguridad avanzada: Protección contra fraudes, robo , daño accidental y cobertura en caso de no entrega / y o entrega de la compra cubierta. Aplican términos y condiciones .

Protección contra fraudes, , y en caso de no entrega / y o entrega de la compra cubierta. Aplican . Pagos sin contacto: la comodidad y rapidez de los pagos sin contacto hacen de cada transacción una experiencia ágil y eficiente acercando tu tarjeta o teléfono a la terminal

Sobre MIO

Es una cuenta 100% digital que se solicita totalmente gratis en la aplicación MIO Banreservas desde un celular inteligente.

La nueva cuenta permite abrirla sin costo y sin balance mínimo inicial, con ella los clientes pueden administrar su dinero, realizar transferencias y pagar de una forma simple y sencilla.

Entre los requisitos para obtenerla están:

Un teléfono celular inteligente

Una conexión a internet Wifi o red móvil

Descargar la aplicación MIO Banreservas

Realizar proceso de solicitud de la nueva Cuenta de Pago Electrónico completando los datos que solicita la aplicación.

Cédula de identidad y electoral / Clientes extranjeros nacionalizados