El BHD inaugura sala de lactancia en el complejo Núñez de Cáceres

El acto fue encabezado por Steven Puig, presidente del Banco BHD; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo y Martha Peralta, vicepresidenta sénior de Talento y Cultura del Banco BHD. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Banco BHD inauguró una nueva sala de lactancia ubicada en las instalaciones del complejo Núñez de Cáceres.

Este espacio, concebido para las empleadas de la entidad financiera en la etapa inicial de la maternidad, se suma al inaugurado el pasado año en las instalaciones del Centro de Contacto BHD.

El acto fue encabezado por Steven Puig, presidente del Banco BHD; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo y Martha Peralta, vicepresidenta sénior de Talento y Cultura del Banco BHD, así como representantes del Ministerio de Salud Pública.

Durante el acto, Puig aseguró que "las salas de lactancia se han diseñado para contribuir con el bienestar de nuestras colaboradoras en su rol de madres, sobre todo en una etapa de tanto valor para ellas y sus hijos como lo es la primera infancia".

También sostuvo que, con esta iniciativa, el banco promueve el desarrollo integral de las mujeres y del núcleo de la sociedad, la familia.

"Sala Amiga de la Familia Lactante"

Martha Peralta, vicepresidenta sénior de Talento y Cultura del Banco BHD, destacó que esta nueva sala simboliza un hito que suma valor al continuo desarrollo y bienestar de las colaboradoras.

Peralta enfatizó que "nuestras salas de lactancia son una forma tangible de apoyar su bienestar personal y profesional. Estos espacios son parte del desarrollo de una cultura de responsabilidad social que implementamos con prácticas internas de igualdad y equidad de género".

En el 2015, el Banco BHD fue la primera empresa privada en República Dominicana en disponer de una sala de lactancia certificada como "Sala Amiga de la Familia Lactante" por el Ministerio de Salud Pública y la Liga de la Leche en su sede principal.

Este fue un compromiso que asumió la entidad financiera con la puesta en marcha de la Estrategia de Género Mujer BHD, cuyo componente interno desarrolla una cultura de responsabilidad social que implementa prácticas de igualdad y equidad de género.

Asimismo, el Banco BHD promueve la maternidad y lactancia más allá de su organización.

A inicios de este 2025, el banco abrió junto a la Alcaldía del Distrito Nacional una sala de lactancia en el parque Iberoamérica, la tercera que estas organizaciones instalan en la ciudad de Santo Domingo, donde cada mes se ofrecen charlas que sirven de orientación para los padres.

En marzo de 2023, inauguraron la primera sala de lactancia municipal en la sede central del Ayuntamiento, así como la primera sala de lactancia en la Ciudad Colonial. Todas las salas están equipadas y acondicionadas por la entidad bancaria.