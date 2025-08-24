Caroll Mueses es la nueva presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales

Caroll Mueses, al centro, es la nueva presidenta de la ADCS. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de una jornada electoral altamente concurrida, ordenada y muy transparente, la periodista Caroll Mueses fue electa presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS).

Junto a Mueses, que participó en la plancha Sinergia, también fueron electas Yamira Taveras como primera vicepresidenta; Sinthia Sánchez, segunda vicepresidenta; Yohanna Hilario, secretaria general; Dilenys Evangelista, tesorera; Elizabeth Fondeur, secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación; Yosarah Fernández, secretaria de Protocolo; María Isabel Matos, secretaria de Asuntos Recreativos; y Johanny Polanco, secretaria de Asuntos Educativos.

Las elecciones tuvieron lugar en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). La Comisión Electoral estuvo integrada por Denny Peralta, presidenta; José Bautista, secretario, Daniela Cruz Gil, miembro, y como vocales Heliana Medina y Genoveva Belén.

Votación histórica

La plancha Sinergia obtuvo una puntuación histórica en los últimos 10 años de elecciones del gremio de periodistas sociales, marcando el inicio de una nueva etapa orientada al fortalecimiento institucional, la capacitación continua y la creación de oportunidades para los cronistas sociales en todo el país.

Resultado de las votaciones

El resultado de las estas elecciones históricas fue de 114 votos en total:

110 válidos: 50 presenciales y 64 digitales.

4 nulos.

"Este triunfo es el resultado del compromiso y la confianza de cada uno de los miembros que apostaron por la renovación y el trabajo en equipo. Nuestro objetivo es dignificar la labor de la crónica social, impulsar la formación profesional y desarrollar proyectos que impacten de manera positiva a nuestra sociedad", expresó Caroll Mueses.

Finalmente, la presidenta electa adelantó que en los próximos días presentarán el Plan Estratégico 2025-2027 el cual incluye la ejecución de programas de formación continua, proyectos de responsabilidad social y el fortalecimiento de la presencia digital de la ADCS.