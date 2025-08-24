Celebran el Plusval Summit 2025

Plusval Dominicana llevó a cabo el Plusval Summit 2025 en el Auditorio de la Universidad UNPHU. Este encuentro, consolidado como una de las principales plataformas de formación y networking del sector inmobiliario nacional, se ha convertido en un referente para la capacitación continua de sus asesores.

La jornada reunió a destacados conferencistas y contó con el respaldo de reconocidas instituciones financieras como Banreservas, Banco Popular, Asociación Cibao, Banco Caribe, y Scotiabank que reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de la industria.

Durante el evento, los asistentes participaron en conferencias inspiradoras y de alto valor, entre ellas:

"Autenticidad en las Redes", a cargo de Juan Roberto Musa

"Summit Strategies: Aprendizajes para conquistar tus cimas", impartida por Thais Herrera

"Modelo de Atención Comercial 4.0 (MAC)" y "Mentalidad Vendedora", presentadas por los reconocidos expertos internacionales en ventas y liderazgo, Juan Carlos y Mauricio Ramírez.

Excelencia e innovación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-40105-pm-1-55097007.jpeg Este encuentro no solo ofreció un espacio para el aprendizaje, sino que también reforzó los valores institucionales que distinguen a la empresa. (FUENTE EXTERNA)

En sus palabras centrales, Eros Caamaño, socio y director de la filial de Plusval Dominicana, resaltó que el Plusval Summit reafirma el compromiso de la empresa con la excelencia y la innovación.

"Cada edición es una oportunidad para elevar nuestro nivel, superando las expectativas de nuestros clientes y fortaleciendo a nuestro equipo con las herramientas necesarias para seguir creciendo", señaló.

Más de 300 personas, entre asesores, miembros del staff e invitados especiales, participaron en esta jornada diseñada para potenciar sus capacidades. Este encuentro no solo ofreció un espacio para el aprendizaje, sino que también reforzó los valores institucionales que distinguen a la empresa.

El evento contó con la participación de los brokers owners de Plusval Dominicana y representantes de todas sus filiales: Plusval HQ, Plusval Venta Directa, Plusval Norte, Plusval Santo Domingo Este, Plusval Punta Cana y Plusval Crea, quienes se unieron para compartir esta jornada de formación y networking.