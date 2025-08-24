×
Plusval Summit 2025
Plusval Summit 2025

Celebran el Plusval Summit 2025

Se realizaron conferencias inspiradoras de la mano de reconocidos exponentes

    Expandir imagen
    Celebran el Plusval Summit 2025
    Equipo Plusval Summit 2025. (FUENTE EXTERNA)

    Plusval Dominicana llevó a cabo el Plusval Summit 2025 en el Auditorio de la Universidad UNPHU. Este encuentro, consolidado como una de las principales plataformas de formación y networking del sector inmobiliario nacional, se ha convertido en un referente para la capacitación continua de sus asesores.

    La jornada reunió a destacados conferencistas y contó con el respaldo de reconocidas instituciones financieras como Banreservas, Banco Popular, Asociación Cibao, Banco Caribe, y Scotiabank que reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de la industria.

    Durante el evento, los asistentes participaron en conferencias inspiradoras y de alto valor, entre ellas:

    • "Autenticidad en las Redes", a cargo de Juan Roberto Musa
    • "Summit Strategies: Aprendizajes para conquistar tus cimas", impartida por Thais Herrera
    • "Modelo de Atención Comercial 4.0 (MAC)" y "Mentalidad Vendedora", presentadas por los reconocidos expertos internacionales en ventas y liderazgo, Juan Carlos y Mauricio Ramírez.

    Excelencia e innovación

    Expandir imagen
    Infografía
    Este encuentro no solo ofreció un espacio para el aprendizaje, sino que también reforzó los valores institucionales que distinguen a la empresa. (FUENTE EXTERNA)

    En sus palabras centrales, Eros Caamaño, socio y director de la filial de Plusval Dominicana, resaltó que el Plusval Summit reafirma el compromiso de la empresa con la excelencia y la innovación.

    "Cada edición es una oportunidad para elevar nuestro nivel, superando las expectativas de nuestros clientes y fortaleciendo a nuestro equipo con las herramientas necesarias para seguir creciendo", señaló.

    Más de 300 personas, entre asesores, miembros del staff e invitados especiales, participaron en esta jornada diseñada para potenciar sus capacidades. Este encuentro no solo ofreció un espacio para el aprendizaje, sino que también reforzó los valores institucionales que distinguen a la empresa.

    El evento contó con la participación de los brokers owners de Plusval Dominicana y representantes de todas sus filiales: Plusval HQ, Plusval Venta Directa, Plusval Norte, Plusval Santo Domingo Este, Plusval Punta Cana y Plusval Crea, quienes se unieron para compartir esta jornada de formación y networking.

