Grupo Ramos entrega útiles escolares a más de mil estudiantes

Grupo Ramos realizó la entrega de útiles escolares a más de mil estudiantes de la Escuela Inmaculada Concepción de Los Frailes, coincidiendo con la apertura de su nueva tienda Sirena Las Américas que será el día 27 de agosto.

La actividad se llevó a cabo con el propósito de brindar apoyo a las comunidades en el inicio del año escolar, llenó de alegría a los estudiantes y a sus familias, quienes recibieron con entusiasmo los kits escolares preparados especialmente para acompañarlos en el inicio de un nuevo año escolar.

Kit escolar

Cada paquete incluyó materiales básicos como:

Una mochila

Cuadernos

Un estuche

Un set de reglas

Lápices

Borradores

El encuentro contó con la presencia del padre José Ramón López, director nacional de Fe y Alegría; la directora del plantel, sor Juana María Jiménez; la líder de la nueva tienda Sirena Las Américas, Iuliska Rivas; y voluntarios de Grupo Ramos.

Durante la actividad, Luliska Rivas expresó que en Grupo Ramos creen firmemente que el liderazgo en el retail debe ir de la mano con la responsabilidad de aportar al bienestar de los dominicanos.

Señaló que la entrega de útiles escolares es una muestra de cómo la empresa acompaña a las familias en momentos importantes, como el inicio del año escolar, aliviando sus cargas económicas y brindando esperanza para un futuro mejor.

Con más de seis décadas de historia, Grupo Ramos ha sido parte de la vida cotidiana de millones de familias dominicanas. Su propósito de "mejorar vida todos los días" de los dominicanos, cobra vida en iniciativas como esta, que forman parte de su plan de crecimiento y desarrollo para el 2030.

Este enfoque coloca a las comunidades en el corazón de su estrategia, reafirmando que el crecimiento empresarial va de la mano con el propósito social.

La entrega de útiles escolares en Los Frailes se suma a las múltiples acciones que el grupo empresarial impulsa en favor de la equidad, la inclusión y el desarrollo social. Con cada paso, la empresa fortalece su vínculo con las familias y se consolida como un aliado estratégico del desarrollo económico y humano del país.