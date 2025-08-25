Krispy Kreme celebra su expansión en Santo Domingo con tres nuevas aperturas

Domingo Bermúdez Turull, Luis Castellanos y Vismar Pichardo Ubrí acompañados de las colaboradoras de Krispy Kreme. ( FUENTE EXTERNA )

Krispy Kreme, la icónica marca de donas reconocida por su inconfundible sabor y calidad, continúa acercando su experiencia dulce y fresca a más dominicanos con la apertura de tres nuevas tiendas en la capital: Plaza Paseo 27, Downtown Center y Multiplaza Charles, esta última marcando la tienda número 20 de la marca en el país.

Estas nuevas ubicaciones forman parte del plan de crecimiento de Krispy Kreme en República Dominicana para 2025, con el objetivo de estar más cerca de sus consumidores y reforzar su presencia en puntos estratégicos en el gran Santo Domingo.

"Cada nueva apertura representa una oportunidad para compartir momentos de felicidad y conexión con nuestros clientes. Queremos que más personas puedan disfrutar de nuestras donas recién hechas, sin importar en qué parte de la ciudad se encuentren", expresó Marcos Sánchez, Gerente General de Krispy Kreme República Dominicana.

Tres puntos, pero ahora más dulces

Las nuevas sucursales se encuentran en:

Plaza Paseo 27 : Un espacio moderno y accesible, ideal para quienes transitan en la zona céntrica de la ciudad.

: Un espacio moderno y accesible, ideal para quienes transitan en la zona céntrica de la ciudad. Downtown Center : En el corazón de Bella Vista, ofreciendo la experiencia Krispy Kreme a quienes visitan este concurrido centro comercial.

: En el corazón de Bella Vista, ofreciendo la experiencia a quienes visitan este concurrido centro comercial. Multiplaza Charles – Tienda #20: Una propuesta cómoda y cercana para la comunidad de la zona oriental, llevando la frescura y el sabor hasta nuevos vecindarios y celebrando un hito importante en la historia de la marca en el país.

Cada tienda contará con el menú completo de donas, bebidas frías y calientes, ofreciendo una experiencia completa consumo.

Más que donas, momentos dulces

Isabel Turull, CEO de la marca en República Dominicana compartió su emoción: ´´Desde la llegada de Krispy Kreme al país, la marca se ha convertido en un referente de indulgencia y calidad, ofreciendo a nuestros clientes productos frescos elaborados diariamente. Con estas tres aperturas, reafirmamos el compromiso de estar presente en los momentos más especiales de nuestros consumidores, llevando siempre felicidad, ¡porque nadie debería perderse el placer de una dona Krispy Kreme!´´.

También destacan que continuarán explorando nuevas ubicaciones a nivel nacional, para seguir ofreciendo a sus clientes la frescura y calidad de Krispy Kreme en un ambiente acogedor y con un servicio siempre amable y cálido.

Sobre Krispy Kreme

Fundada en 1937, Krispy Kreme se ha convertido en una marca icónica a nivel mundial gracias a su famosa dona glaseada Original. Con más de 80 años de historia, la cadena sigue creciendo y deleitando a millones en más de 30 países.

Su compromiso con la frescura y la calidad ha hecho que cada tienda no solo ofrezca productos, sino experiencias que crean momentos especiales. Desde su llegada a República Dominicana, Krispy Kreme continúa expandiéndose para llevar felicidad a más clientes.