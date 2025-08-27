Auto Asesores inaugura moderno showroom Toyota

Carlos Álvarez, Zoilo Hernández, Alfredo Najri y Juan Tomás Díaz durante la apertura del showroom. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

La empresa Auto Asesores inauguró su nuevo showroom Toyota en la avenida George Washington, en Santo Domingo. En una alianza estratégica con Delta Comercial, el exclusivo espacio, de fácil acceso y con vista al mar Caribe, ofrece todos los modelos de la marca que es tradición en el mercado dominicano.

El corte de cinta fue realizado por los principales ejecutivos Carlos Álvarez, gerente general; Juan Tomás Díaz y Zoilo Hernández, accionistas de Auto Asesores, con la presencia de empresarios y relacionados del mundo automotriz.

Álvarez, gerente general de Auto Asesores, expresó que este acuerdo refleja el compromiso de la empresa con 23 años en el mercado para los clientes de la reconocida marca Toyota, representada en la República Dominicana por Delta Comercial, pionera en la importación de vehículos japoneses en el país.

Destacó que la inauguración celebra la renovación del espacio físico y el inicio de una nueva etapa en la historia de ambas empresas.

Carlos Álvarez, Zoilo Hernández, Alfredo Najri y Juan Tomás Díaz.

El empresario Juan Tomás Díaz valoró los modelos y accesorios que brinda el concesionario dentro de sus novedades, donde los amantes de Toyota vivirán de cerca la experiencia de estar dentro del universo de la marca.

Durante la apertura, los ejecutivos manifestaron que el nuevo showroom es un reflejo de su visión de futuro donde la "sostenibilidad, la innovación y el respeto por sus clientes son el motor de todo lo que realizan".

Juan Tomás Díaz, Frank Rainieri y Juan Tomás Díaz Rainieri.
Laura Longo, Harold Abbott, Andrea Mercedes y Ricardo Schiffino.
Irene Oller, Lucia Álvarez y Cristina Hernández.
Agustín Arestizabal, Zoilo Hernández, Federico Ramos y Juan Tomás Díaz.

Las instalaciones fueron bendecidas por el padre Karim Georges, sacerdote católico Maronita de la Comunidad Libanesa en RD. La velada culminó en medio de brindis y aplausos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-auto-asesores-inaugura-showroom-toyota---kevin-rivas11-05958b2a.jpg (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-auto-asesores-inaugura-showroom-toyota---kevin-rivas9-a225b523.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/27082025-auto-asesores-inaugura-showroom-toyota---kevin-rivas10-c471d029.jpg

La marca Toyota es reconocida a nivel mundial por ser la de mayor confiabilidad y rendimiento, así como por ser la línea que presenta menos fallas técnicas en la industria automotriz.

Auto Asesores es una empresa con casi 25 años de servicio, líderes y ejemplo en el sector. Se establecen firmemente por la experiencia y el conocimiento, fortalecidos con alianzas estratégicas y representaciones de las más grandes marcas de vehículos a nivel mundial. Asesores experimentados con amplios conocimientos de las marcas y el sector automotriz.