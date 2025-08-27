Avon Dominicana presenta su línea renovada Far Away

Maribel Geraldino, Gisela Zorrilla, Ana López, Miguelina Caraballo y Karem Holguín, durante la presentación de Avon Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Avon Dominicana ofreció un encuentro multisensorial, en el que las invitadas crearon su propio perfume. Así culminó la presentación de la imagen renovada de la fragancia Far Away de Avon, que se desarrolló en el restaurante Peperoni.

Este nuevo capítulo para Far Away no solo representa un cambio visual, sino una invitación a explorar las múltiples facetas de la mujer moderna.

"Este lanzamiento no es solo un cambio de imagen. También es reforzar con nuestros clientes y representantes el compromiso de seguir innovando, de ofrecer productos que respondan a lo que cada mujer busca en una fragancia", expresaron representantes de la marca durante el evento.

La colección Far Away

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/26082025-avon-far-away---kevin-rivas-4-690b366f.jpg Far Away. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/26082025-avon-far-away---kevin-rivas-5-c34a40d8.jpg Far Away Splendoria. (KEVIN RIVAS)

La línea ofrece cinco fragancias distintas, cada una con una personalidad propia y un universo sensorial que conecta con diferentes estados de ánimo, emociones y estilos de vida:

Far Away Original : La esencia de lo eterno. Un clásico que transmite elegancia atemporal con notas de freesia, almizcle de vainilla y un corazón compuesto por 190 flores de jazmín en cada frasco.

: La de lo eterno. Un clásico que transmite con notas de freesia, almizcle de vainilla y un corazón compuesto por en cada frasco. Far Away Beyond The Moon : Un viaje hacia lo inesperado, envuelto en el misterio de la cereza silvestre, el sándalo australiano y la exótica flor Belle de Nuit , cultivada de manera sostenible.

: Un viaje hacia lo inesperado, envuelto en el de la cereza silvestre, el sándalo australiano y la exótica flor , cultivada de manera sostenible. Far Away Beyond : Una mezcla gourmand intensa que combina pera, jazmín y un extracto exclusivo de vainilla de Madagascar , elevando la sensualidad a un nuevo nivel.

: Una mezcla intensa que combina pera, jazmín y un extracto exclusivo de , elevando la sensualidad a un nuevo nivel. Far Away Splendoria : Una fusión de lujo oriental con ciruela luminosa , gardenia y oud blanco infusionado con vainilla, para mujeres sofisticadas que buscan sentirse diferentes e inspiradas.

: Una fusión de con , gardenia y oud blanco infusionado con vainilla, para mujeres sofisticadas que buscan sentirse diferentes e inspiradas. Far Away Glamour: Audacia sofisticada. Una fragancia que mezcla grosella negra, flor de azahar y almizcle negro, evocando el glamour que cada mujer desea proyectar en su día a día.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/26082025-avon-far-away---kevin-rivas-1-0d530a62.jpg La actividad estuvo muy concurrida. (KEVIN RIVAS)

"Yo creo que a todas las mujeres nos gusta sentir ese toquecito de vainilla en las fragancias que usamos, y eso es justo lo que Far Away nos ofrece: una conexión con lo extraordinario, con esa esencia que cada mujer quiere liberar al tener contacto con los demás", se destacó durante la actividad.

Además de ofrecer una paleta olfativa diversa, Avon hizo énfasis en cómo cada una de estas fragancias se adapta a las distintas personalidades femeninas. "En cada botella de Far Away hay una historia de libertad, de empoderamiento. Cada mujer puede elegir aquella que mejor refleje su carácter y estilo personal".