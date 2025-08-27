Inician la construcción del Centro de Peregrinos de la Altagracia

La Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E. dio inicio a la construcción del Centro de Peregrinos de la Altagracia, una obra que transformará la experiencia de fe y turismo religioso en la región Este y consolidará a Higüey como uno de los destinos espirituales más importantes del Caribe.

La ceremonia, celebrada en los jardines de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, simboliza el compromiso de unir tradición, cultura y desarrollo.

Concebido como el centro de peregrinación más moderno de la región, este proyecto brindará una experiencia integral para peregrinos, estudiantes, turistas y familias, fortaleciendo la identidad mariana y proyectando a la República Dominicana como referente del turismo religioso internacional.

Impacto social, educativo y económico

El Centro de Peregrinos de la Altagracia se proyecta como un polo de atracción cultural y espiritual de gran magnitud.

Se estima que recibirá hasta 250,000 estudiantes de todos los niveles académicos y alrededor de 750,000 visitantes anuales, consolidando a Higüey como el epicentro de la devoción altagraciana y el turismo religioso en la región.

Durante el acto, Manuel Alejandro Grullón Hernández, tesorero de la Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullon E., destacó la trascendencia del proyecto.

"Este centro será un hogar que acoge y transforma. Aquí, la fe se encuentra con la cultura y la educación para generar oportunidades reales de desarrollo para las comunidades locales y para todo el país", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/centro-la-altagracia-2-c40e5f15.jpg La ceremonia fue celebrada en los jardines de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Un proyecto emblemático con visión de futuro

El diseño de este centro está a cargo del arquitecto Pedro Borrell, quien trabaja actualmente en el plan maestro de desarrollo de esta manzana de la basílica.

El plan incluye una ampliación del Museo de la Altagracia, la construcción de un columbario (donde los devotos de la Virgen podrán traer a sus seres queridos a descansar al lado de su Madre Protectora), un centro tecnológico, facilidades para la policía especializada de la basílica y el mejoramiento de los baños públicos, vías de acceso peatonales y jardinería.

Este conjunto conforma un plan maestro de revitalización de la fe mariana y que agregará valor a los devotos que acuden a la basílica, enriqueciendo además la experiencia de cada visitante.

"Hemos concebido un espacio que conecta la tradición con la innovación, donde cada elemento arquitectónico dialoga con la fe, la cultura y la naturaleza que lo rodea", afirmó Pedro Borrell, arquitecto responsable del diseño.

Un símbolo de unidad y esperanza

La ceremonia incluyó la bendición del proyecto a cargo de su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, quien resaltó la relevancia espiritual y social de la obra.

"El Centro de Peregrinos será un faro para quienes buscan fortalecer su fe y reencontrarse con sus valores. Este espacio invitará a los dominicanos y visitantes del mundo a caminar juntos hacia un futuro de esperanza", manifestó Monseñor Castro Marte.

El proyecto se integra también con el Camino a la Altagracia (CALA), la histórica ruta de peregrinación de 120 kilómetros que une Bayaguana con Higüey y que se ha convertido en un símbolo de identidad y tradición para miles de fieles.

El evento contó con la presencia de su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia y presidente del Consejo de la Fundación, así como del señor Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular.

Estuvieron presentes en la actividad el reverendo padre Evaristo Areché, rector de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Del mismo modo, Manuel Alejandro Grullón Hernández, tesorero de la Fundación Museo de la Altagracia; la gobernadora de la provincia la Altagracia, Daysi Francisca de Oleo; Pablo Reinaldo Ávila, vicealcalde de Higüey.

Asimismo, miembros del Consejo de la Fundación Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E., entre ellos don Papo Menéndez, vicepresidente del Consejo de la Fundación; también donantes de la fundación, denominados padrinos y amigos de la Fundación Museo de la Altagracia, y del programa de Las Palmas de la Altagracia, así como representantes de instituciones aliadas.

