El RD Fashion Week, regresa la moda con propósito

César Fermín, Melkis Díaz, Patricia Aquilera y Lisbeth Fernández, durante el anuncio del RD Fashion Week 2025. ( KEVIN RIVAS )

La moda con propósito regresa a República Dominicana, del 1 al 4 de octubre 2025. El RD Fashion Week llegará, de la mano de su directora Melkis Díaz, para hacer brillar la moda local en un escenario internacional.

Como es su esencia, la plataforma se desarrollará bajo el enfoque de la inclusión, cultura y proyección internacional, promoviendo el consumo de marcas dominicanas.

Los detalles se dieron a conocer durante un encuentro que se llevó a cabo a casa llena en el Restaurante Larimar, donde se anunciaron los detalles que darán forma al importante evento, entre ellos las alianzas estratégicas con otras semanas de moda de la región:

Puerto Rico Fashion Week

FDLA

Colombia Moda

Guatemala Fashion Week

Costa Rica Fashion Week

Barranquilla Fashion Week

Durante la actividad estuvo presente Zuleyka Zayas, directora del Puerto Rico Fashion Week, quien confirmó que modelos puertorriqueños participarán en pasarelas de RDFW, vistiendo colecciones tanto locales como internacionales. A

Además, se anunció que Melkis Díaz será la encargada de inaugurar el Puerto Rico Fashion Week, según declaró el diseñador Felipe de León , quien celebró esta conexión como una muestra de hermandad entre ambas naciones.

Por su parte, Melkis Díaz se mostró muy emocionada con todo lo que estaba sucediendo y por el apoyo recibido. " Cada alianza fortalece nuestra imagen ante el mundo. Estamos construyendo puentes que promueven la cultura, el talento y la identidad dominicana ".

También anunció que la actividad se realizará bajo el lema "Vestir local es vestir identidad", en el Hotel Marriott Santo Domingo Piantini, rindiendo homenaje a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, lo cual coincide con el mes de la lucha contra esta enfermedad.

Gracias a la alianza con Baptist Health International, el Voluntariado del INCART y el reconocido cirujano plástico dominicano Dr. Gebal Matos , se desarrollarán actividades y desfiles especiales que celebran la vida, la fortaleza y la resiliencia de estas mujeres.

Destaca también la participación de la Dra. Jane E. Méndez, jefa de Cirugía de Seno en Baptist Health Miami Cancer Institute y la exembajadora estadounidense Robin Bernstein , figuras clave en esta cruzada de esperanza a través de la moda.

Diseñadores participantes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/whatsapp-image-2025-08-26-at-90109-pm-1-2a685dd7.jpeg Melkis Díaz reveló la participación de talentos locales e internacionales. (KEVIN RIVAS)

RDFW 2025 contará con la participación de más de 30 diseñadores, entre ellos grandes talentos locales e internacionales:

Diseñadores dominicanos: Melkis Díaz, Rafael Rivero, JC Lagares, Jorge David, Leydi Marine, Bianna Candelario, Pedro Cruz Valdez, Felipe de León, Estarlin de Holma, Luis Santelises, Joel Reyes, Benito Anthonio, Kimberly Félix Matos, María Eugenia Jones (Versa), Valentina Evertz, Erick Lemos, Real Mike, Soraya Khoury, Loren Cabrero (Black Bettle), Carolina Hernández, Resonance Colectiva, Carlos Aquino ´Kache´, Mijjal de la Cruz, Ismael Sánchez ´Zean´, Olenny Peña y Márelyn Ortiz (Moctelier).

Diseñadores internacionales: Nicole Miller (EE. UU.), Owana Lima (Guatemala), Yenny Bastida (Venezuela), José Zafra (Perú) y Zunilda Gutiérrez (Panamá).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/whatsapp-image-2025-08-26-at-90110-pm-d5c99a13.jpeg Ana Margarita Gómez y Anamaría García. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/whatsapp-image-2025-08-26-at-90110-pm-1-ff53c72b.jpeg Angeline Attar, Enya Palma, Mayra Delgado y Lisbeth Fernández. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/whatsapp-image-2025-08-26-at-90110-pm-2-b15e0884.jpeg Zuleyka Zayas y Felipe de León. (KEVIN RIVAS)