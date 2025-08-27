×
RutaSalud regresa en formato digital

El proyecto evoluciona para seguir informando y educando con un enfoque accesible, preventivo y confiable

    Expandir imagen
    RutaSalud regresa en formato digital
    La revista RutaSalud con Rosa Arredondo marca su regreso con una nueva etapa a través de la web. (FUENTE EXTERNA)

    La revista RutaSalud con Rosa Arredondo marca su regreso con una nueva etapa a través de la web, trasladando su contenido al entorno digital mediante la plataforma www.rutasaludra.com.

    Luego de su paso exitoso por la prensa escrita en el periódico El Nacional y su presencia en la radio a través de Unik Radio, el proyecto evoluciona para seguir informando y educando con un enfoque accesible, preventivo y confiable.

    La renovada RutaSalud conserva sus secciones: "¿Qué hay en la nevera de los famosos?", un vistazo íntimo a los hábitos de salud de personalidades conocidas y "El especialista", con entrevistas exclusivas a médicos destacados.

    Asimismo, "Laboratorio", donde se explican pruebas, análisis y avances científicos de forma comprensible; "Bienestar", dedicada al equilibrio físico, mental y emocional; "Informe Salud", que destaca todas las notas sobre este tópico; y "Sobre el tapete", un espacio para debatir temas actuales y controversiales del ámbito sanitario.

    El valor de esta propuesta reside en su enfoque preventivo y educativo, acercando la salud a la gente de forma sencilla, empática y profesional. RutaSalud reafirma su compromiso de promover el autocuidado, la detección temprana y la información veraz como herramientas claves para una mejor calidad de vida.

    Uno de los pilares de esta nueva etapa es su equipo de colaboradores: especialistas de primera línea en áreas como ginecología, endocrinología, salud mental, nutrición, medicina familiar y pediatría, tanto de República Dominicana como del extranjero. La participación de estos expertos garantiza contenido riguroso, actualizado y al alcance de todos.

    Con un diseño moderno, dinámico y adaptado a todos los dispositivos, rutasaludra.com se convierte en un punto de encuentro para quienes desean vivir mejor, informarse mejor y cuidar mejor de sí mismos y su familia.

    RutaSalud no solo regresa: renace con más fuerza, más voces y más razones para hacer de la salud un camino diario.

    Más

    • Detrás de esta nueva etapa digital también hay un trabajo de fondo: la definición de una identidad clara y una plataforma funcional que facilite la experiencia del lector.

    Ese proceso estuvo en manos de Dilo Agency, un equipo creativo dominicano que combina estrategia, diseño y desarrollo web para construir marcas y espacios digitales con coherencia y solidez.

    Gracias a esa colaboración, RutaSalud con Rosa Arredondo cuenta hoy con una identidad cercana y confiable, además de un portal ágil, optimizado y pensado para la lectura en cualquier dispositivo.

    El resultado es una propuesta que no solo informa con rigor, sino que también ofrece una experiencia de navegación clara, accesible y preparada para seguir creciendo junto a su comunidad.

