Ajiza celebra Feria de Montacargas 2025

Ajiza, empresa de soluciones de manejo de carga, celebró su Gran Feria de Montacargas 2025 los días 21, 22 y 23 de agosto.

El evento, realizado en sus instalaciones, se destacó por ser un punto de encuentro para la industria, reuniendo a clientes y empresas en un ambiente diseñado para impulsar la productividad y la eficiencia.

Durante la feria, los asistentes tuvieron acceso exclusivo a una amplia selección de montacargas de alta calidad, tanto nuevos como seminuevos, con precios especiales y ofertas personalizadas para cada tipo de industria.

La exposición no solo se centró en la venta, sino que también ofreció una experiencia integral que incluyó demostraciones en vivo, asesorías técnicas y la opción de financiamiento especial a través de Leasing con el Banco Santa Cruz.

Indhira Jiménez, Gerente Administrativa de Ajiza, resaltó el compromiso de la compañía con sus clientes. "En Ajiza estamos comprometidos con brindar soluciones logísticas que realmente impulsen la productividad de nuestros clientes", comentó. "Esta feria no solo representa una oportunidad comercial, sino también un espacio para conectar, aprender y crecer en conjunto".

La feria concluyó con una nota positiva, reforzando la posición de Ajiza como un socio estratégico para las empresas que buscan optimizar sus operaciones logísticas.

