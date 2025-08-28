La Cervecería celebra la Semana de la Cerveza con recorrido cultural en el Brew Club

El evento de la Semana de la Ceveza fue un recorrido por la cultura cervecera de diversos países. ( FUENTE EXTERNA )

La Cervecería Nacional Dominicana celebró la Semana de la Cerveza, una experiencia dedicada a rendir homenaje a la cultura, la historia y la evolución de la industria cervecera dominicana.

El evento realizado este miércoles 27 de agosto del 2025, en el marco del Mes de la Cerveza, se llevó a cabo en el exclusivo espacio del Brew Club, donde se ofrecieron vivencias cerveceras únicas y enriquecedoras dirigidas a aliados estratégicos de la empresa.

La actividad fue inaugurada con palabras de Ana María Martínez, directora de legal y asuntos corporativos, quien destacó: "Esta semana es un homenaje a la cultura y la tradición cervecera de nuestro país".

"Es una oportunidad para invitar a nuestros aliados a nuestra casa, agradecerles por ser parte fundamental de nuestro camino, y fortalecer juntos la categoría cervecera", añadió.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue un recorrido por la cultura cervecera de diversos países, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar cervezas representativas de México, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana, acompañadas de platos típicos de cada nación.

Esta propuesta permitió a los invitados explorar diferentes estilos y tradiciones cerveceras, y comprender cómo la cerveza conecta culturas alrededor del mundo.

Durante la celebración, también se ofrecieron espacios educativos y dinámicos para entender mejor el proceso de elaboración, conservación y maridaje ideal de la cerveza.

El maestro cervecero Felipe Felipe compartió tres curiosidades cerveceras con los presentes:

La cerveza es un alimento : elaborada a partir de cereal, contiene proteínas y electrolitos.

: elaborada a partir de cereal, contiene proteínas y electrolitos. El ritual del sabor : detener la cerveza en boca permite apreciar mejor sus sabores y matices.

: detener la en boca permite apreciar mejor sus sabores y matices. Maridaje ideal: la cerveza se disfruta mejor con comida. "Y si somos dominicanos, hay que acompañarla con chicharrón y mofongo", expresó con humor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/45-2-a0ac954b.jpg Felipe Felipe compartió tres curiosidades cerveceras. (FUENTE EXTERNA)

En cada detalle de la jornada se resaltó la importancia de la cerveza como símbolo cultural. En palabras del presidente de la empresa, Fabián Suárez: "La cerveza es parte de la identidad cultural de nuestro país".

Más

Con un ambiente de camaradería, aprendizaje y celebración, la Semana de la Cerveza reafirmó el compromiso de la empresa con sus aliados y con la promoción de la cultura cervecera local e internacional. Un brindis por lo que somos y todo lo que nos une.

Leer más Cervecería Nacional introduce Michelob Ultra en el mercado dominicano