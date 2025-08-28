Comunidad Caribbean Educa reúne 200 niños en un campamento de película

Michael Carrady, Yaeliz Mccabe y Ana López junto a niñas del campamento realizado por Comunidad Caribbean Educa. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas, a través de su proyecto de responsabilidad social Comunidad Caribbean Educa, realizó un campamento donde 200 niños de diferentes sectores de Santo Domingo disfrutaron de un día completo de aprendizaje, diversión y compañerismo. El evento tuvo lugar en el centro comercial Sambil, el cual se unió a este propósito.

El evento incluyó diversas actividades educativas enfocadas en temas de gran relevancia, tales como el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, la geografía y la historia de República Dominicana.

Estas orientaciones fueron impartidas por Netdu, un equipo de expertos comprometidos con la formación integral de nuestros niños, destacando la importancia de cuidar nuestro entorno y conocer nuestras raíces.

Además, estuvo presente un equipo de voluntarios conformado en su mayoría por los colaboradores de Caribbean Cinemas y Downtown Center.

Desde muy temprano, los niños llegaron con sonrisas y expectativas, listos para compartir momentos especiales. Durante el campamento, se ofrecieron desayuno, almuerzo y meriendas, asegurando que los participantes no solo se divirtieran, sino que también recibieran la alimentación necesaria para un día activo.

Para cerrar el día, los niños disfrutaron de una proyección de película, llevando la experiencia a un nivel aún más emocionante.

Apoyo educativo

Como parte de su misión de apoyar su desarrollo educativo, cada niño recibió un kit de útiles escolares, que les permitirá continuar su aprendizaje en sus respectivas comunidades, gracias al apoyo de Fundación El Mañanero y Bolívar Valera.

“El objetivo de este campamento, apoyado en uno de los pilares de nuestra ONG, es realizar actividades que fomenten la educación, por ello el campamento no solo es un espacio de esparcimiento y diversión para los niños, sino también proporcionar herramientas y conocimientos que puedan generar un cambio en sus vidas y comunidades”, afirmó Michael Carrady, representante de Comunidad Caribbean Educa.

