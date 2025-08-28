×
El filósofo e investigador Miklos Lukacs impartirá conferencia en RD

El experto disertará sobre el ser humano y la amenaza tecnológica

    El filósofo e investigador Miklos Lukacs impartirá conferencia en RD
    El filósofo e investigador Miklos Lukacs impartirá conferencia en RD. (FUENTE EXTERNA)

    En un contexto global marcado por la aceleración tecnológica, la República Dominicana será sede de una conferencia que invita a la reflexión profunda sobre los desafíos éticos que plantea la innovación

    El reconocido filósofo, académico e investigador Miklos Lukacs visitará el país para impartir la conferencia magistral El ser humano y la amenaza tecnológica: de la IA al transhumanismo.

    El evento tiene como objetivo sensibilizar a los sectores clave del país: empresarial, académico, político, tecnológico y social, sobre la importancia de anticipar los impactos de los avances tecnológicos, promoviendo la construcción de un marco ético innegociable que priorice la dignidad del ser humano, la familia y la sociedad.

    Durante su exposición, Lukacs abordará los principales retos que ya transforman el mundo actual: inteligencia artificial, agenda digital, ciberseguridad, gobernanza tecnológica, transhumanismo y edición genética. 

    La conferencia ofrecerá herramientas clave para identificar riesgos, analizar sus implicaciones y comprender cómo estas tecnologías emergentes podrían impactar la sociedad.

    Trayectoria

    Con más de dos décadas de experiencia en docencia e investigación, Lukacs se ha consolidado como una de las voces más influyentes en Iberoamérica en temas relacionados con la ética tecnológica, la robótica, inteligencia artificial, edición genética CRISPR y transhumanismo

    Es doctor en Management por la Universidad de Manchester, y posee maestrías en gestión de la innovación, estudios de desarrollo y ciencia política.

    Detalles de la conferencia

    • El evento se celebrará el viernes 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).  Las boletas están disponibles al público general a un costo de 500 pesos a través de eventfull.do. 
