El filósofo e investigador Miklos Lukacs impartirá conferencia en RD. ( FUENTE EXTERNA )

En un contexto global marcado por la aceleración tecnológica, la República Dominicana será sede de una conferencia que invita a la reflexión profunda sobre los desafíos éticos que plantea la innovación.

El reconocido filósofo, académico e investigador Miklos Lukacs visitará el país para impartir la conferencia magistral El ser humano y la amenaza tecnológica: de la IA al transhumanismo.

El evento tiene como objetivo sensibilizar a los sectores clave del país: empresarial, académico, político, tecnológico y social, sobre la importancia de anticipar los impactos de los avances tecnológicos, promoviendo la construcción de un marco ético innegociable que priorice la dignidad del ser humano, la familia y la sociedad.

Durante su exposición, Lukacs abordará los principales retos que ya transforman el mundo actual: inteligencia artificial, agenda digital, ciberseguridad, gobernanza tecnológica, transhumanismo y edición genética.

La conferencia ofrecerá herramientas clave para identificar riesgos, analizar sus implicaciones y comprender cómo estas tecnologías emergentes podrían impactar la sociedad.

Trayectoria

Con más de dos décadas de experiencia en docencia e investigación, Lukacs se ha consolidado como una de las voces más influyentes en Iberoamérica en temas relacionados con la ética tecnológica, la robótica, inteligencia artificial, edición genética CRISPR y transhumanismo.

Es doctor en Management por la Universidad de Manchester, y posee maestrías en gestión de la innovación, estudios de desarrollo y ciencia política.

Detalles de la conferencia

El evento se celebrará el viernes 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu). Las boletas están disponibles al público general a un costo de 500 pesos a través de eventfull.do.

Te puede interesar Unicaribe imparte conferencia sobre inteligencia artificial