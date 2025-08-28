Plaza Lama inaugura su “Color Shop” en la Avenida Juan Pablo Duarte

Eduardo Díaz, Phamely Cruz, José Ureña, Emma Cid y Camila Canaán Ángel, durante la inauguración del Color Shop de Plaza Lama. ( KEVIN RIVAS )

El “Color Shop” de Plaza Lama llegó a la sucursal de la Avenida Juan Pablo Duarte y está disponible formalmente desde hoy para brindar a los clientes una experiencia de compra más completa. Desde asesorías de compra hasta demostraciones en vivo, por parte de las marcas.

Para su apertura se llevó a cabo un cóctel, en el que dieron a conocer los detalles de lo que trae este espacio ubicado en el segundo nivel de la tienda por departamento. Él está equipado de una variedad de marcas reconocidas en el mercado, entre ellas:

Grupo Solid-Pintura Corona

Pinturas Tropical

Pinturas Tucán

Lanco

Cano

Dircurso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/28082025-plaza-lama-inaugura-stand-de-pinturas-en-la-duarte---kevin-rivas7-c2b9511b.jpg Área de Color Shop. (KEVIN RIVAS)

En el “Color Shop” el público puede encontrar soluciones, tanto para proyectos residenciales como industriales, expresó Camila Canaán, gerente de promociones.

“Queremos aprovechar este momento para reconocer públicamente al equipo humano que ha hecho posible esta apertura, desde nuestros colaboradores internos hasta nuestros proveedores y aliados estratégicos… En este nuevo Color Shop podrán encontrar una amplia variedad de productos de las marcas más reconocidas del mercado”, agregó.

Asimismo, Canaán aseguró que cuentan con precios muy competitivos y que las opiniones de los expertos que ofrecen asesoría, garantiza la elección perfecta del producto que amerita cada necesidad.

Continuó invitando a los presentes a “disfrutar de las demostraciones en vivo preparadas por nuestros aliados de marca y a conocer más sobre cada una de estas líneas. Ha sido un verdadero placer compartir esta apertura con todos ustedes”.

El evento culminó con el recorrido de los invitados por las instalaciones, luego de la invitación de Canaán a que aprovecharan para conversar y conocer de cerca este lugar aliado para la decoración, más ahora que se aproxima el fin de año, cuando se aprovecha para renovar los colores del hogar y los proyectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/28082025-plaza-lama-inaugura-stand-de-pinturas-en-la-duarte---kevin-rivas3-6d4d8676.jpg Jorge Braham, Eduardo Díaz, Carlos Jácques y Yudelka Almonte. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/28082025-plaza-lama-inaugura-stand-de-pinturas-en-la-duarte---kevin-rivas4-9d88d3e5.jpg Rodolfo Bueno, Edward Lamarche, Victoria Gamboa, Alex Zapata, José Santiago, Zacarías Santana. (KEVIN RIVAS)