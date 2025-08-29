Banco Promerica celebra el 1er Foro Internacional de Inversión y Nearshoring en República Dominicana

El Banco Promerica República Dominicana celebró el 1er Foro Internacional de Inversión y Nearshoring con la presencia del presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Promerica República Dominicana realizó con éxito el 1er Foro Internacional de Inversión y Nearshoring de la República Dominicana, un evento de alto nivel que reunió a líderes del sector público, empresarios, inversionistas internacionales y las principales firmas globales de empresas de consultoría inmobiliaria y de selección de localidades.

El encuentro tuvo como momento central la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien destacó la visión estratégica del Gobierno para consolidar a la República Dominicana como un hub regional de inversión y nearshoring.

El mandatario subrayó las políticas implementadas en materia de infraestructura, estabilidad macroeconómica y clima de negocios, factores que posicionan al país como un destino confiable y competitivo para la inversión extranjera.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica, quien resaltó el liderazgo de Grupo Promerica en la región y el rol de la entidad financiera en promover iniciativas que fomenten la atracción de inversiones bajo la estrategia de Nearshoring.

"En Banco Promerica estamos convencidos de que la República Dominicana tiene todas las condiciones para convertirse en un hub regional de inversión. Nuestro compromiso es seguir creando espacios que conecten a los grandes inversionistas con las oportunidades que ofrece nuestro país, impulsando un crecimiento sostenible y de largo plazo", afirmó Carlos Julio Camilo.

La jornada inaugural también incluyó las intervenciones de Francesca Rainieri, presidenta del Consejo de Directores de AMCHAMDR, y de Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, quien presentó la ponencia "Visión País: políticas públicas y privadas para favorecer el clima de inversión".

Durante el foro se llevaron a cabo conferencias magistrales y presentaciones de expertos de reconocidas firmas internacionales de empresas de consultoría inmobiliaria y de selección de localidades como CBRE, NEWMARK, CUSHMAN & WAKEFIELD, GENSLER y COLLIERS, líderes globales en desarrollo de oficinas y parques industriales.

Paneles

Uno de los momentos más destacados fue el panel "Posicionamiento de la República Dominicana como receptor de inversiones de Nearshoring", con la participación de reconocidos líderes empresariales Manuel Estrella, presidente del Consejo de Directores de Grupo Estrella; José Singer, presidente del Consejo de Directores de Termoenvases; Manuel Tavares Sánchez, presidente PIISA Industrial y Manuel Martínez, CEO de DP World Dominicana.

Asimismo, durante el almuerzo, el Sr. Christian Wolff, Regional Managing Principal de Gensler Latinoamérica, ofreció la conferencia magistral "Smart Cities", enfocada en la innovación y el futuro de las ciudades inteligentes.

El foro culminó con rondas de negocios diseñadas para promover encuentros estratégicos entre inversionistas, empresas locales y empresas de consultoría inmobiliaria y de selección de localidades, potenciando la concreción de nuevas oportunidades comerciales.

Sobre Banco Promerica

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica es un banco múltiple con 25 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago. Banco Promerica es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en 9 países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.