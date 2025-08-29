Grupo Ramos inaugura tienda Sirena Las Américas

Ejecutivos de Grupo Ramos y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Ramos continúa expandiendo su presencia en el territorio nacional con la apertura de su nueva tienda Sirena Las Américas, una obra que representa una inversión superior a los 622 millones de pesos y que se convertirá en un punto de encuentro y conveniencia para miles de familias de la zona.

La nueva tienda, ubicada en la avenida Marginal Autopista Las Américas Km. 13, cuenta con una construcción de 3,939.59 metros cuadrados, 134 parqueos y tres locales comerciales.

Se trata de un espacio moderno, amplio y accesible que refuerza el compromiso de la empresa con la innovación, la experiencia del cliente y el desarrollo de las comunidades donde opera.

"Con la apertura de Sirena Las Américas reafirmamos nuestro compromiso con los dominicanos: mejorar su calidad de vida a través de experiencias de compra accesibles, convenientes y modernas", dijo Vanessa Alba, directora ejecutiva de Asuntos y Relaciones Corporativas del Grupo, durante el acto inaugural.

"Esta tienda simboliza la visión de Grupo Ramos de continuar creciendo de manera sostenible, generando empleo y aportando al bienestar de las comunidades", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/sirena-americas-2-b7c1be6c.jpg Domingo Coronado, Edelmiro Rodríguez, Vinitza Torres Claudia y Pérez José Alberto Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/sirena-americas-3-4e675685.jpg Déiniel Cárdenas, Luis Peralta y Alan Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/sirena-americas-4-6200f150.jpg Hebert Torres, Pamela Zorilla, Déiniel Cárdenas, Jennifer Terrero y Michael Weinerth. (FUENTE EXTERNA)

La tienda abrirá sus puertas todos los días de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, y será operada por un equipo de 100 empleados directos y 30 indirectos, contribuyendo al dinamismo económico local.

Con su apertura, se estima un impacto positivo en una población aproximada de 11,620 personas en la zona de influencia. Esta sucursal cuenta con Sirena Go, que es una plataforma digital, a través de la cual los clientes pueden comprar de manera virtual.

Iuliska Rivas, líder de Sirena Las Américas, expresó la importancia de este nuevo espacio: "Nos llena de entusiasmo abrir las puertas de Sirena Las Américas y dar la bienvenida a los clientes de esta comunidad. Estamos comprometidos en ofrecer un servicio cercano, cálido y de calidad, con la diversidad de productos y el respaldo que caracterizan a Grupo Ramos, donde encontraras lo más valioso, por menos".

Expansión

Esta apertura se enmarca en el plan de expansión al 2030, siendo esta la Sirena número 83, enfocada en cuatro pilares: innovación y experiencia del cliente, con espacios modernos y accesibles; crecimiento y expansión sostenible, ampliando su presencia en nuevas comunidades; talento y cultura organizacional, generando empleos formales y oportunidades de desarrollo, y social, medioambiente y gobernanza (ESG), reafirmando su rol como empresa responsable y comprometida con el país.

