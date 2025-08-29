Seguros Reservas inaugura oficina en Barahona

Ejecutivos de Seguros Reservas durante el corte de cinta en la nueva sucursal ubicada en Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

Seguros Reservas abrió las puertas de su nueva oficina en Barahona, reafirmando su compromiso de brindar soluciones a las necesidades de los asegurados de manera oportuna, contribuyendo al desarrollo regional y el fortalecimiento del tejido productivo nacional.

La nueva instalación, ubicada en el tercer nivel de Plaza Zull, en la Calle Luis E. del Monte, brindará servicios de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Los espacios que han sido diseñados con un enfoque en la comodidad del usuario permitirán a los residentes de la provincia acceder a un amplio portafolio de productos y servicios.

Durante el acto de inauguración, Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de la empresa destacó la importancia de este nuevo punto de servicio como parte de la estrategia de expansión y mejora continua de la compañía.

"Nos sentimos profundamente agradecidos de estar hoy aquí en la llamada Perla del Sur, una tierra de riqueza natural, historia y gente trabajadora, para inaugurar formalmente esta nueva oficina de Seguros Reservas en esta provincia", dijo.

"Barahona es un eje estratégico para el presente y futuro de la República Dominicana. Esta oficina no solo se convierte un punto de atención más; representa la firme intención de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, de entender sus realidades locales y de acompañarlos con soluciones de seguros confiables y adaptables a sus necesidades", agregó.

La ceremonia contó con la bendición del Reverendo Padre Ángel Manuel Cuevas, de La Catedral Nuestra Señora del Rosario de Barahona.

Con esta apertura, Seguros Reservas refleja su compromiso continuo con la innovación, el servicio al cliente y el desarrollo sostenible de las comunidades en las que abre sus puertas y pone en marcha sus operaciones.

