Adora y el Incort firman un convenio para promover la donación de órganos en RD
Ambas instituciones se comprometen a trabajar en el diseño y difusión de mensajes educativos para promover la donación como un acto altruista que puede salvar vidas
La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la concienciación ciudadana sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos en el país.
Rubricaron sus firmas en el documento el doctor José Juan Castillos, director del Incort, y Rosa Olga Medrano Cosme, presidenta de Adora.
El acto de firma se llevó a cabo en la sede de Adora, donde se resaltó el compromiso de la radio como medio al servicio de la vida y del interés nacional, poniendo su capacidad de alcance y penetración al servicio de campañas de sensibilización que impacten de manera positiva a la sociedad.
Ministro de Salud: "Estamos trabajando para cambiar la cultura del trasplante en nuestro país"
Donar: el verdadero acto de altruismo
A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a trabajar de manera conjunta en el diseño y difusión de mensajes educativos que contribuyan a fortalecer una cultura de solidaridad y empatía, promoviendo la donación como un acto altruista que puede salvar vidas.
Entre los objetivos principales del convenio se destacan:
- Aumentar la tasa de donación de órganos y tejidos para trasplantes en el país.
- Avanzar en la creación de una cultura de donación que permita sensibilizar a la población sobre la importancia de este gesto solidario.
La firma de este convenio constituye un paso trascendental en los esfuerzos que realiza el Incort en favor de la salud y la vida, con el respaldo de Adora, institución que reafirma su compromiso de poner la radio al servicio de causas de alto impacto social.